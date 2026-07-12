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華爾街日報：德黑蘭盤算「挾荷莫茲以令中東諸國」開創伊朗治世

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
荷莫茲海峽8日可見多艘船舶在靠近阿曼一側沿岸。路透
荷莫茲海峽8日可見多艘船舶在靠近阿曼一側沿岸。路透

華爾街日報報導，美伊局勢再度白熱化，自認贏得戰爭的德黑蘭覬覦地區霸權，計畫在中東建立新的「伊朗治世」，因此不惜就荷莫茲海峽升高衝突。德黑蘭認為，荷莫茲海峽的重要性高於川普政府解禁伊朗數百億美元制裁，「挾持海峽以令中東諸國」，只要確保對海峽的控制、進一步主導波斯灣鄰國經濟之後，比如美國解除制裁等利益將水到渠成。

德黑蘭採取邊緣政策，預示區域動盪難平，衝突恐反覆爆發，全球能源市場持續面臨不確定性，波斯灣君主國也將長期籠罩在新一輪攻擊的陰影下，頭上彷彿懸著達摩克利斯之劍。華爾街日報指出，美國至今仍未展現以武力解封海峽的能力；儘管新一輪軍事行動未升高至全面戰爭，但未來數周的衝突未必能持續受控。

卡內基國際和平基金會高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）指出，伊朗從戰爭中認定，可藉攻擊鄰國、威脅海峽及推高油價等脅迫換取讓步，未來恐更成流氓政權。他說：「伊朗如同普亭治下的俄羅斯，認為自身安全仰賴鄰國陷入不安。」

德黑蘭也像莫斯科看待周邊一樣，將石油資源豐富的波斯灣君主國視為自身天然勢力範圍的一部分，而正是因為美國干預，伊朗才一直無法掌控這個勢力範圍。

在美國未能保護波灣國家免受伊朗攻擊、德黑蘭又企圖將對荷莫茲海峽的控制制度化之際，這些國家逐漸認清地緣政治現實，川普不會永遠執政，他們終究必須與伊朗長期共處。

雙方關係轉變已在哈米尼葬禮上浮現。美伊戰爭中遭伊朗攻擊的6個波灣國家中，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼仍派員出席，沙烏地代表團甚至被安排聆聽一段被認為具有羞辱意味的古蘭經經文；未出席的阿聯也持續與德黑蘭接觸。

華爾街日報指出，雙方對海峽的看法分歧源自戰爭沒有真正分出勝負，美伊都自詡贏家。

華盛頓近東政策研究所高級研究員達格雷斯（Holly Dagres）指出，伊朗之所以態度強硬，是因為深知美國國內反戰情緒及海峽對全球經濟的衝擊，因而自認占上風，正向川普施壓。

美國中央情報局前高層波利梅羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）指出，伊朗認定川普無意重啟戰爭，因此可能不斷加大施壓；然而，任何一次交火都可能失控，若造成美軍重大傷亡，局勢恐迅速升高。

伊朗 中東 荷莫茲 以色列 美國

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