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美伊停火波折多 荷莫茲海峽再度關閉

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
荷莫茲海峽12日又再度關閉，美伊之間因談判很難喬攏，很難完全停火。（中央社示意圖）
荷莫茲海峽12日又再度關閉，美伊之間因談判很難喬攏，很難完全停火。（中央社示意圖）

美伊再度開戰，好不容易重啟的荷莫茲海峽又關了！美軍12日以伊朗襲擊荷莫茲海峽船隻為由，對伊朗發動空襲；伊朗革命衛隊表示，已關閉該水道，直至另行通知。伊朗與美國雖於12日簽下備忘錄，盼以60天過渡期討論石油出口或制裁等議題，但目前看來雙方停火再次破局。

雙方互控違反協議

根據《CNN》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，在向一艘船隻鳴槍示警後，荷莫茲海峽已關閉；美國軍方則稱，一艘經過海峽的商船遭到攻擊後，美軍也開始對伊朗發動空襲。雙方都互相指控彼此襲擊對方，還有不遵守之前簽訂的停戰備忘錄。

英國廣播公司》提到，本周稍早三艘商用油輪在試圖穿越美軍建議的荷莫茲海峽航線時遭到襲擊。雙方交火加劇了緊張局勢，美國總統川普宣稱伊朗的攻擊意味著停火協議已經失效。伊朗外交部長阿拉格奇則指責美國違反了協議。美國官員要求伊朗，應公開聲明荷莫茲海峽暢通無阻，並承諾停止向商船開火。

核能發展難妥協

根據《半島電視台》報導，美方雖表示還要與伊朗進行談判，包括副總統范斯、國務卿盧比歐、中東特使威特科夫與川普女婿庫許納要與阿拉格奇會面，但伊朗對美國的意圖高度懷疑，尤其是美國的空襲。而且美國堅持伊朗需限制核活動，並交出核材料才能達成協議，可伊朗在核能上仍不願輕易妥協。

自美國與以色列2月28日轟炸伊朗後，雙方持續爆發衝突至今。美國與伊朗雖在巴基斯坦與卡達等國斡旋下，於6月12日簽訂「伊斯蘭瑪巴德備忘錄」，盼恢復荷莫茲海峽商業航運，並以60天的過渡性安排處理雙方敵對行動、重啟核問題談判、逐步解除美國海上封鎖、恢復伊朗石油出口與凍結資產等。

影響石油與化肥

但此協議並非真正解決美伊和地區衝突根源，因此荷莫茲海峽的開放目前看來仍充滿不確定性。荷莫茲海峽無法順利通行，影響的不只石油，波斯灣地區是氮、磷兩大肥料元素的重要生產中心，若供應中斷持續，將對全球化肥市場產生影響。

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