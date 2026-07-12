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伊朗又襲商船 美國本周第3度空襲伊朗

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，在伊朗「公然攻擊」一艘貨輪後，美方已對伊朗發動新一輪打擊行動。

綜合法新社和路透社報導，美軍中央司令部發布聲明指出，在「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公然攻擊一艘行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、懸掛賽普勒斯國旗的貨輪」之後，美方已於美東時間晚上7時15分（格林威治標準時間2315時），對伊朗展開本周第3輪的空襲行動。

美軍中央司令部在社群平台X的聲明指出，伊朗對貨輪的攻擊造成「一名平民船員失蹤，這艘船也因船上發生火災及輪機艙嚴重損壞而無法繼續航程」。

美軍中央司令部表示，美方正持續削弱伊朗攻擊民間船員及自由航經海峽商船的能力，並讓伊朗付出沉重代價。聲明並補充，這次打擊是依美國總統川普（Donald Trump）的指示進行。

另外，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也簡單對外表示：「伊朗做出了糟糕的選擇，現在他們必須付出代價。」

與此同時，伊朗官媒報導，伊斯蘭革命衛隊表示將關閉荷莫茲海峽，「直至另行通知」。

報導指出，伊斯蘭革命衛隊此前曾朝一艘行駛未經授權航道的船隻開火示警。

美伊雙邊近日你來我往的攻擊，恐讓挽救雙方談判的努力難度更高。

目前達成最終協議的主要障礙在於荷莫茲海峽的未來走向：伊朗堅持將掌控這條航道的航運權；美方則要求維持航行自由。

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