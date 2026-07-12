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神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自2月底遇襲至今已神隱超過4個月，而在伊美新一輪衝突升溫之際，伊朗軍方11日突在社群平台宣布，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片。
革命衛隊新聞頻道在X發表一張穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片指出，這張最新照片由最高領袖辦公室官網發布。
這篇貼文寫道：「讓那些唱衰最高領袖的人失望了。正在服喪的最高領袖目前身體健康、狀況良好，感謝真主。」
伊美局勢近日白熱化。伊朗軍方11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日宣布無限期關閉海峽。美軍隨即在總統川普指示下，於美東11日晚間發動第三波空襲作為報復。
川普10日曾放話，若伊朗企圖暗殺他，美軍「數千枚飛彈等著」。穆吉塔巴11日則在社群平台發文表示，伊朗誓言為前最高領袖哈米尼及最近兩場戰爭中的所有殉難者復仇。
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