快訊

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

台灣網紅又被炎上！日本違規硬闖禁區拍攝惹議 日網氣炸嗆「滾回去」

英格蘭逆轉晉級4強！挪威航空賭輸換Logo了 英國航空暖心回應

聽新聞
0:00 / 0:00

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗軍方11日在社群平台X表示，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片，並且附上該照片。圖/截自https://reurl.cc/NOjZNm
伊朗軍方11日在社群平台X表示，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片，並且附上該照片。圖/截自https://reurl.cc/NOjZNm

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自2月底遇襲至今已神隱超過4個月，而在伊美新一輪衝突升溫之際，伊朗軍方11日突在社群平台宣布，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片。

革命衛隊新聞頻道在X發表一張穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片指出，這張最新照片由最高領袖辦公室官網發布。

這篇貼文寫道：「讓那些唱衰最高領袖的人失望了。正在服喪的最高領袖目前身體健康、狀況良好，感謝真主。」

伊美局勢近日白熱化。伊朗軍方11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日宣布無限期關閉海峽。美軍隨即在總統川普指示下，於美東11日晚間發動第三波空襲作為報復。

川普10日曾放話，若伊朗企圖暗殺他，美軍「數千枚飛彈等著」。穆吉塔巴11日則在社群平台發文表示，伊朗誓言為前最高領袖哈米尼及最近兩場戰爭中的所有殉難者復仇。

穆吉塔巴今年3月初獲選出任伊朗最高領袖，圖為穆吉塔巴（右）2024年10月於最高領袖辦公室的照片。路透
穆吉塔巴今年3月初獲選出任伊朗最高領袖，圖為穆吉塔巴（右）2024年10月於最高領袖辦公室的照片。路透

倫敦 伊朗 穆吉塔巴 以色列 美國

延伸閱讀

川普下令報復伊朗！美軍發動本周第三波空襲目標曝光 美防長放狠話

川普：千枚飛彈瞄準伊朗 回應暗殺傳聞 嗆聲停火結束

毀容負傷？伊朗最高領袖遲不現身 人民也慌了：只會令國家更加動盪

父親葬禮後再發聲 伊朗最高領袖穆吉塔巴矢言復仇：是我們國家的意志

相關新聞

川普：千枚飛彈已瞄準伊朗 美軍有能力1年內將其殲滅

美國總統川普十日在自創社媒真實社群發文指稱，一千枚飛彈已整裝待發且瞄準伊朗，若伊朗政府付諸行動，即實現他們在全球多地發出的威脅：暗殺或企圖暗殺現任美國總統，「也就是我」；還有數千枚飛彈也將緊接著發射。

美媒：衛星影像曝 伊疑重建核設施

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，衛星影像顯示，伊朗可能正修復被美國及以色列轟炸的核設施、飛彈基地與空軍基地。

爭伊朗留下的權力真空…以色列憂土耳其成中東新對手

以媒耶路撒冷郵報十日報導，隨著伊朗變弱，土耳其已成為以色列最大的區域戰略威脅及主要的長期挑戰。該報導稱，土耳其現正極力想取代伊朗，躋身區域的頭號強國。

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自2月底遇襲至今已神隱超過4個月，而在伊美新一輪衝突升溫之際，伊朗軍方11日突在社群平台宣布，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片。

川普下令報復伊朗！美軍發動本周第三波空襲目標曝光 美防長放狠話

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布重新關閉荷莫茲海峽不久後，美國中央司令部於美東時間11日晚間表示，在美國總統川普指示下，針對伊朗發動本周第三輪打擊，回應伊朗軍方11日彈襲海峽一艘貨船。

不甩川普最後通牒！伊朗宣布關閉荷莫茲海峽 射飛彈擊中貨船

路透報導，伊朗軍方11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日稍早宣布關閉荷莫茲海峽，直至另行通知，更放話美國或其盟友若有所回應，將招致嚴厲報復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。