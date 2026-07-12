川普下令報復伊朗！美軍發動本周第三波空襲目標曝光 美防長放狠話

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布重新關閉荷莫茲海峽不久後，美國中央司令部於美東時間11日晚間表示，在美國總統川普指示下，針對伊朗發動本周第三輪打擊，回應伊朗軍方11日彈襲海峽一艘貨船。

伊朗軍方於當地11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日稍早宣布關閉荷莫茲海峽，直至另行通知，更放話美國或其盟友若有所回應，將招致嚴厲報復。

對此，負責美國中東事務的中央司令部在社群平台發文回應，於美東時間11日晚間7時15分（台灣時間12日早上7時15分），針對伊朗發動本周第三輪打擊。

Axios報導，一名美國高層官員表示，美軍此次打擊目標包括伊朗防空監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈及無人機發射場、海上監視雷達，以及地對空飛彈發射器。

根據中央司令部，伊朗伊斯蘭革命衛隊稍早公然襲擊一艘懸掛賽普勒斯國旗的貨櫃船「GFS銀河號」（GFS Galaxy），造成貨船起火，一名船員下落不明，且船艙嚴重受損，已無法繼續航行。

中央司令部貼文寫道：「伊朗先前因襲擊商船遭到追究後，美方再次給予伊朗機會，要求以行動證明遵守諒解備忘錄，但伊朗仍未履行承諾。」

美軍表示，作為回應，美國持續削弱伊朗攻擊民間船員及海峽商船的能力，讓伊朗付出沉重代價；這波打擊是在三軍統帥指示下展開。

美國防長赫塞斯隨後轉發中央司令部貼文，並寫下：「伊朗做出錯誤選擇，現在就得付出代價。」

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）與西里克（Sirik）均傳出多起爆炸。