伊朗再關荷莫茲海峽 警告報復行動將遭嚴厲回應

伊朗今天表示，在對一艘未經許可航行於指定航道外的船隻發射警告射擊後，伊朗已關閉荷莫茲海峽，並警告說，任何針對此事的報復行動都將遭到「嚴厲回應」。

綜合法新社和路透社報導，此舉恐使美國與伊朗恢復談判的努力更加複雜。雙方過去幾天互相發動攻擊，並持續隔空放話、相互威脅。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍在聲明中表示，「一艘因關閉船舶系統而危及海上安全的船隻遭警告射擊後被迫停航」，但未進一步透露這艘船隻的相關細節。

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，聲明指出，有數艘船隻試圖經由「未經授權的航道」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），且無視伊朗要求修正航向的警告。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示：「此事發生後，由於外國勢力非法干預，導致海上安全受到威脅，荷莫茲海峽將關閉，直至另行通知，並將持續封鎖，直到美國停止干預本地區事務為止；在此之前，任何船隻均不得通行。」

革命衛隊海軍警告，任何針對伊朗的侵略行動都將遭到「嚴厲回應，區域內新的敵方基地也將成為攻擊目標」。