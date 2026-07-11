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美國要求伊朗承諾確保海峽開放 傳調解方安排高層協商

中央社／ 杜拜／華盛頓11日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇今天抵達阿曼，與當地官員討論船隻安全通過荷莫茲海峽相關安排。美國則尋求伊朗公開承諾航道自由與安全通行。

路透社報導，美國總統川普宣布雙方先前達成的停火協議已經結束。儘管本週緊張升級，他昨天又表示，美國與伊朗已經同意繼續談。

昨天和今天清晨未傳出攻擊事件。同時，伊朗高層消息人士告訴路透社，伊朗、美國、卡達和巴基斯坦已經同意進行通話，調解方正試圖安排在阿拉奇（Abbas Araqchi）訪問阿曼期間於今天進行。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）及其合作夥伴英國廣播公司（BBC）報導，美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（JaredKushner）今天可望主導與阿拉奇協商。

伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）則引述消息人士稱，在美國撤回其立場前，不會進行任何談判。

3艘卡達及沙烏地阿拉伯油輪本週稍早遭到攻擊，引發美國對伊朗目標進行打擊；伊朗則以攻擊駐波斯灣美軍基地作為回應。

阿拉奇指責美國違反停火協議。在油輪遇襲事件發生後，美國7日撤銷針對伊朗原油的臨時制裁豁免。

美國高層官員昨天對記者表示，伊朗已經告知美國，近期針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的攻擊為「他們體系內一個失控派系」所為。這番言論似乎旨在緩和緊張局勢。

這波衝突為目標終結戰爭的臨時協議前景帶來更大變數，同時推高油價，這在11月國會選舉前對川普構成政治壓力。

消息人士透露，為了降低緊張局勢，卡達談判人員昨天已經在伊朗會見官員，並且討論荷莫茲海峽議題。

高階美國官員昨天向記者表示，美方要求伊朗公開保證停止攻擊航行荷莫茲海峽的船隻，承諾開放戰前輸運全球1/5原油的此一航道並且免收通行費。

美方官員表示，雙方近來的對話富有成效。德黑蘭則警告，若華府有任何違反承諾之舉，將會遭以「對等行動」回應。

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