美媒：衛星影像曝 伊疑重建核設施 早在美軍空襲前

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，衛星影像顯示，伊朗可能正修復被美國及以色列轟炸的核設施、飛彈基地與空軍基地。

這引發外界猜測，伊朗是否早在川普宣布停火結束、七、八日連二天對伊朗發動新一波空襲前，就已違反六月和美國簽署、代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）。

根據ＣＮＮ取得的美國衛星影像供應商Vantor相關衛星影像，伊朗可能正試圖重建核設施；自六月底至七月初，伊朗境內數個核設施和飛彈設施出現新活動。

過去幾周應美國政府要求，Vantor等衛星影像供應商暫不提供中東衝突地區的衛星影像。ＣＮＮ在相關限制措施放寬後進行分析，但隨著美軍又空襲伊朗，部分限制措施已重新生效。

距德黑蘭東南方約卅公里的伊朗巴欽軍事基地內，名為「塔勒甘二號」的設施有明顯活動跡象。專家研判，該設施貯存核武用的爆炸材料。

ＣＮＮ與美國智庫「科學與國際安全研究所」（ＩＳＩＳ）合作對該設施分析後發現，在六月廿二日及七月七日拍攝的衛星圖像中，美國和以色列此前聯手轟炸留下的多處彈坑，正進行修復及重建工作。

在疑似地下核設施的鎬山，根據六月廿一日拍攝的影像，有車輛進出隧道，當時該ＭＯＵ仍有效。一位五角大廈官員對ＣＮＮ說，由於涉及作戰安全考量，不討論戰場狀況或情資相關事項。