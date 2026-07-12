川普：千枚飛彈已瞄準伊朗 美軍有能力1年內徹底將其殲滅

美國總統川普十日在自創社媒真實社群發文指稱，一千枚飛彈已整裝待發且瞄準伊朗，若伊朗政府付諸行動，即實現他們在全球多地發出的威脅：暗殺或企圖暗殺現任美國總統，「也就是我」；還有數千枚飛彈也將緊接著發射。

川普還在上述發文指稱，命令已下達，美軍已做好準備、既有意願且有能力，在一年內徹底殲滅與摧毀伊朗各地區，時間可視情況延長。

三月繼任伊朗最高領袖的穆吉塔巴十一日在社媒發文，「我們矢言為這位殉難領袖（哈米尼）及最近兩場戰爭的所有烈士，向那些罪惡且可恥的兇手復仇；此一復仇是我們國家的意志，勢必執行。這不取決於我、也不取決於其他官員（未來還）在不在（世或在任）。它終將發生」。

一位美國高官十日在和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒的電話會議說，若伊朗不讓油輪通過荷莫茲海峽（下稱海峽），那美伊將永遠不會進入談判伊朗核議題的階段。

川普十日稍早則在真實社群寫道，伊朗已請求美國繼續談判，「我們同意這麼做，但已明確告知他們，停火結束！」

伊朗外交部發言人巴格赫里十日稱，伊方從未提出和美國談判的請求；六月簽署的伊美十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）才過廿二天，美國就不斷違反其中多項條款。

就美國財政部十日宣布對伊朗實施新一輪制裁，包含對旅居阿拉伯聯合大公國杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里與三家總部在伊朗的交易所及數家外國「幌子公司」，伊朗外長阿拉奇十一日反批，伊朗仍信守承諾，不像美國財長貝森特違反該ＭＯＵ第九條。

多位美國官員同日說，川普政府要求伊朗發表聲明，承諾保持海峽暢通且不收通行費，並保證不再攻擊商船。阿拉奇十一日將訪問阿曼，討論海峽相關議題。

多位美國官員預期，伊朗接下來幾天內將對上述承諾與保證發布公開聲明，否則「對他們不會是個好日子」。這些官員雖未詳述伊朗「不從」的後果，但大體而言，他們警告美國可能對伊朗發動新一波攻擊。

不過，對於美國新聞網站Axios等外媒引述消息人士報導，美伊預計本周舉行新一輪談判，地點可能在瑞士。和伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）有關連的伊朗法斯通訊社十日引述知情人士報導，指出部分外媒的消息沒有任何事實依據；在美國揚棄其目前的立場前，伊美「不會進行任何談判」。