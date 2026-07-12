川普：千枚飛彈瞄準伊朗 回應暗殺傳聞 嗆聲停火結束

美國總統川普10日在社群平台Truth Social發文說，1,000枚飛彈已準備好並瞄準伊朗，若伊朗政府付諸行動，即實現他們在全球多地發出的威脅：暗殺或企圖暗殺現任美國總統，「也就是我」；還有數千枚飛彈也將緊接著發射。

川普還在上述發文指稱，命令已下達，美軍已做好準備、既有意願且有能力，在一年內徹底殲滅與摧毀伊朗各地區，時間可視情況延長。

3月繼任伊朗最高領袖的穆吉塔巴則在社群平台上發文說，「我們矢言為這位殉難領袖及這兩場戰爭的所有烈士，向那些罪惡且可恥的兇手復仇；此一復仇是我們國家的意志，勢必執行。這不取決於我、也不取決於其他官員（未來還）在不在。它終將發生」。

一位匿名美國高官同日在和CNN等外媒的電話會議說，若伊朗不讓油輪通過荷莫茲海峽，那美伊將永遠不會進入談判伊朗核議題的階段。

川普10日稍早在Truth Social發寫道，伊朗已請求美國繼續談判，「我們同意這麼做，但已明確告知他們，停火結束！」

伊朗外交部發言人巴格赫里則說，伊方從未提出和美國談判的請求；6月簽署的伊美14點共同備忘錄（MOU）才過22天，美國就不斷違反其中多項條款。

就美國財政部10日宣布對伊朗實施新一輪制裁，包含對旅居阿拉伯聯合大公國杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里與三家總部在伊朗的交易所及數家外國「幌子公司」，伊朗外長阿拉奇11日反批，伊朗仍信守承諾，不像美國財長貝森特違反該MOU第九條。

多位美國官員同日說，川普政府要求伊朗發表聲明，承諾保持海峽暢通且不收通行費，並保證不再攻擊商船。阿拉奇11日將訪問阿曼，討論海峽相關議題。

多位美國官員預期，伊朗接下來幾天內將對上述承諾與保證發布公開聲明，否則「對他們不會是個好日子」。這些官員雖未詳述伊朗「不從」的後果，但大體而言，他們警告美國可能對伊朗發動新一波攻擊。

不過，對於美國新聞網站Axios等外媒引述消息人士報導，美伊預計本周舉行新一輪談判，地點可能在瑞士。和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關連的伊朗法斯通訊社10日引述知情人士報導，指出部分外媒的消息沒有任何事實依據；在美國揚棄其目前的立場前，伊美「不會進行任何談判」。