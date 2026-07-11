快訊

北市明正常上班課！校園停放車輛明8時前須駛離 北捷明恢復正常班距

桃機明恢復營運！今出入境「0人」破紀錄 疫情期間也未曾出現

聽新聞
0:00 / 0:00

毀容負傷？伊朗最高領袖遲不現身 人民也慌了：只會令國家更加動盪

中央社／ 杜拜11日綜合外電報導
穆吉塔巴．哈米尼於2月底奪走父親性命那場襲擊之後一周獲任命為伊朗最高領袖，但他至今下落不明，不僅國際社會，就連伊朗人都對這位新領導人感到謎團重重。法新社
穆吉塔巴．哈米尼於2月底奪走父親性命那場襲擊之後一周獲任命為伊朗最高領袖，但他至今下落不明，不僅國際社會，就連伊朗人都對這位新領導人感到謎團重重。法新社

穆吉塔巴哈米尼於2月底奪走父親性命那場襲擊之後一週獲任命為伊朗最高領袖，但他至今下落不明，不僅國際社會，就連伊朗人都對這位新領導人感到謎團重重。

路透社報導，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在父親、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）葬禮的主要儀式中完全缺席，期間甚至沒有發表書面訊息。伊朗正處在共和國47年歷史中一個關鍵時刻，這位消失的新領導人對國家作何打算，外界只能揣測。

據高層消息人士透露，在襲擊中毀容、負傷的他是在實力強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）支持之下上任。消息人士指出，他雖然持續做出決策，但身體狀況尚未恢復到可以公開露面的程度。

隨著美國、伊朗本週重燃戰火，外界對於穆吉塔巴的角色和健康狀況益發關切。

中部伊斯法罕（Isfahan）47歲店家塔吉（Taghi）說：「我理解，基於安全考量，他不該公開現身，但是國家正處於非常艱難時刻，最高領袖有必要現身。即使受傷，民眾也需要看到國家有個領袖而且仍由他掌舵。」塔吉受訪時不願意提供姓氏。

9日安葬儀式由哈米尼其他3名兒子在靈柩旁進行祈禱。穆吉塔巴的3位兄弟雖然都成為高階神職人員，卻沒有扮演舉足輕重的政治角色，也不太可能晉升政治要職。

不過，1979年伊朗革命領袖何梅尼（RuhollahKhomeini）的孫子阿里．何梅尼（Ali Khomeini）在昨天的追思儀式中代表穆吉塔巴發言，展現出此類家族連結在凸顯神權體制傳承方面所發揮的作用。

外界原本預期穆吉塔巴會在父親終於安葬時，現身麥什赫德（Mashhad）伊瑪目禮薩聖陵（Imam Rezashrine）金色圓頂下。即便不是親自出席，至少應該有預錄訊息或新照片公開。

自從3月8日獲伊朗專家會議（Assembly of Experts）任命以來，迄無任何穆吉塔巴新的影像或語音訊息，高層消息人士將其歸因於健康與安全考量。

集政治、戰略、宗教和重大變革等大權於一身的伊朗最高權威，他或許必須展現出比實際復原情況所允許的更能夠勝任的體能狀態。

蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）現代史教授安薩里（Ali Ansari）表示：「繼任者遲不現身，如何維持繼承體系的號召力？即便暫且熬過，長遠而言仍會成為問題。這不是長久之計。」

他的缺席已經開始引發伊朗社會不安，路透社近數週訪問的逾20位民眾紛紛對此表達憂慮。

德黑蘭51歲教師穆罕默德芮沙（Mohammadreza）說：「戰爭結束了，最高領袖依然不見蹤影，這只會令國家更加動盪不安，特別是在過世領袖下葬以後。」

伊朗最高領袖的角色不同於多數國家元首，根據伊朗官方意識型態，這個職位被視為於9世紀隱遁的什葉派第12任伊瑪目的世間代理人。穆吉塔巴將如何詮釋這項職責，仍是個未知數。

穆吉塔巴缺乏宗教資歷，也不像父親是權傾一時的政治強人。他過去執掌父親龐大的幕僚機關和全國各地錯綜複雜的人脈網絡，同時積極經營與革命衛隊的深厚關係。

儘管革命衛隊可望繼續扮演執政的核心手段，穆吉塔巴的觀點、威信和能力目前都看不出個所以然。革命衛隊看起來仍然牢牢掌控國家，但是這位神權領袖能夠繼續、長期地隱身嗎？

伊朗 穆吉塔巴 伊斯蘭革命衛隊 以色列 美國 哈米尼

延伸閱讀

哈米尼安葬故鄉麥什赫德 接班人穆吉塔巴仍未現身

內部權力鬥爭？哈米尼死後 伊朗悄然形成新秩序

父親葬禮後再發聲 伊朗最高領袖穆吉塔巴矢言復仇：是我們國家的意志

哈米尼葬禮／神祕口罩男引猜測 疑是次子、繼任領袖

相關新聞

最高領袖誓言復仇！伊朗重申拒絕與美國和談 除非川普先達成這些條件

伊朗重申拒絕與美國重啟談判，除非華府先達成多項條件，包括解決荷莫茲海峽運輸問題，以及伊朗石油出口正常化等。

內部權力鬥爭？哈米尼死後 伊朗悄然形成新秩序

上周四（7月9日），伊朗民眾在已故最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的故鄉——東北部城市馬什哈德（Mashhad）為他舉行安葬儀式...

伊核議題 外媒：美伊持續技術性談判

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

毀容負傷？伊朗最高領袖遲不現身 人民也慌了：只會令國家更加動盪

穆吉塔巴．哈米尼於2月底奪走父親性命那場襲擊之後一週獲任命為伊朗最高領袖，但他至今下落不明，不僅國際社會，就連伊朗人都對...

父親葬禮後再發聲 伊朗最高領袖穆吉塔巴矢言復仇：是我們國家的意志

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼今天在其Telegram帳號發布書面聲明指出，為遇害前任最高領袖，同時也是他的父親哈米尼復仇...

美媒：伊朗私下認錯「失控強硬派」襲商船！美方揭反悔真正原因

CBS新聞與ABC新聞報導，美國資深官員10日表示，伊朗官員私下告訴總統川普的顧問，向荷莫茲海峽商船開火是個錯誤，攻擊源自一群企圖破壞談判的「失控」（errant）強硬派系，而伊朗希望繼續談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。