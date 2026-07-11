內部權力鬥爭？哈米尼死後 伊朗悄然形成新秩序

（德國之聲中文網）上周四（7月9日），伊朗民眾在已故最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的故鄉——東北部城市馬什哈德（Mashhad）為他舉行安葬儀式。

今年2月28日，美國和以色列對伊朗發動空襲，哈米尼在數小時後遭擊斃，其繼任者穆吉塔巴‧哈米尼也在美軍空襲中受重傷、容貌遭到毀損，至今不曾公開露面。

但作為1979年伊斯蘭革命以來，伊朗的第三任最高領袖，穆吉塔巴·哈米尼缺席了官方為其父親舉行的悼念儀式，格外引發關注。

這場伊朗領導層的交接，不僅僅是國家最高權力人物的更替，更反映出伊朗政治體制的一次深刻轉變，在哈米尼近40年的統治下，國家的權力重心逐漸由宗教菁英轉向安全機構與軍事體系。

分析人士塔萊比（Reza Talebi）接受DW採訪時表示，哈米尼逐步重塑了伊朗的權力結構。他解釋，伊斯蘭革命領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）當初建立的體制是以「革命合法性及其個人權威為基礎；而哈米尼則開始有系統地重構這一體制。」

塔萊比進一步表示，在過去37年間，高級教士以及什葉派宗教學院（Seminaries）在重大政治決策中的影響力持續下降。取而代之的是，安全機構、最高領袖辦公室，以及與其相關的政治和軍事網絡日益掌握主導地位。

這位專家指出，這些機構和網絡如今已成為伊朗政治權力體系中最具影響力的力量。

前總統政權擬遭邊緣化

這項轉型也改變了伊朗民選機構的角色。

塔萊比認為，伊朗的總統選舉如今演變成一場在「既定政治框架內進行的競爭」，儘管來自不同政治派系的總統能夠推動各自關注的國內政策議程，但在外交政策、核計畫以及地區事務等戰略領域，他們的施政空間始終十分有限。

值得注意的是，在哈米尼為期六天的國家哀悼期間，伊斯蘭共和國目前仍在世的三位前總統——魯哈尼（Hassan Rouhani）、艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）以及哈塔米（Mohammad Khatami），均未與其他政權核心人物一同出現在公開場合。

相反地，官方發布的照片主要聚焦於國家安全體系代表人物，尤其是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官，以及現任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

外界普遍認為，裴澤斯基安與穆吉塔巴．哈米尼一直保持密切的合作關係。尤其在結束伊朗戰爭的談判進程中，裴澤斯基安也被認為發揮了核心作用。

這場衝突始於2月28日美國與以色列對伊朗發動的攻擊，並在近六周後以一項脆弱的停火協議告終。隨後在獲得穆吉塔巴‧哈米尼的批准後，各方展開外交談判。

在此之前，一份來自穆吉塔巴‧哈米尼本人並由伊朗官媒發布的聲明稱，他本來在「原則上」抱持不同立場。

該聲明指出，總統裴澤斯基安以最高國家安全委員會主席身分向他保證，將「維護伊朗人民的權利以及抵抗軸心（Axis of Resistance）的利益」後，他才點頭同意展開相關談判。

因此，外界普遍認為，促成停火與外交斡旋的關鍵因素之一，是裴澤斯基安成功說服穆吉塔巴‧哈米尼接受透過談判解決衝突的路線。

日益自信的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）

除裴澤斯基安之外，前伊斯蘭革命衛隊指揮官、現任伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）也在與美國的談判中發揮了關鍵作用。

今年6月14日，美國與伊朗就一份合作備忘錄草案達成共識，並將其作為後續更廣泛協議談判的基礎。

然而，在最近一次荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢升級之後，美國總統川普對華府與德黑蘭之間談判的前景表示懷疑，但並未明確說明接下來將採取何種行動。

專門研究伊朗外交與安全政策的政治學者阿齊齊（Hamidreza Azizi）在X平台上寫道，「伊朗對諒解備忘錄第5條的解釋是，『伊朗伊斯蘭共和國將作出安排』這一表述賦予伊朗獨家權力，可自行決定重新開放荷莫茲海峽所需的各項條件。」

自衝突以來，伊朗一直將對荷莫茲海峽的控制視為其最重要的戰略談判籌碼之一。因此，德黑蘭希望阻止任何未經伊朗同意就建立的替代航運路線，例如經由阿曼領海、並由美國或國際組織參與運作的航道方案。

在與華盛頓日益升高的對抗中，伊斯蘭革命衛隊發揮了決定性作用。

旅居法國、專門研究新興政治與社會運動的研究員納傑菲（Mojtaba Najafi）稱，這場涉及美國、以色列與伊朗的戰爭，明顯增強了革命衛隊作為政治與社會力量的自信心。

內部權力鬥爭？

不過，這場危機並未讓溫和派在伊朗政壇獲得更大影響力，其中包括前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的陣營。魯哈尼曾主導簽署2015年伊朗核協議。

納傑菲向DW表示，「我們很可能會看到革命衛隊內部出現權力鬥爭，而伊朗未來的發展方向，將圍繞這股力量展開。」

納傑菲認為，伊朗當前的核心權力集團幾乎沒有理由向其權力網絡之外的溫和派政治勢力作出重大讓步。

至於伊朗根深蒂固的權力菁英，究竟會團結支持新任領袖穆吉塔巴‧哈米尼，讓他重新塑造國家的發展方向；還是據傳身受重傷的他，最終反而淪為這些權力中心的工具，目前仍有待觀察。

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