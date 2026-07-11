父親葬禮後再發聲 伊朗最高領袖穆吉塔巴矢言復仇：是我們國家的意志

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼今天在其Telegram帳號發布書面聲明指出，為遇害前任最高領袖，同時也是他的父親哈米尼復仇，是「全國共同訴求」，「絕對必須」付諸實行。

路透社報導，哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日命喪美國、以色列空襲中，葬禮於數月之後，日前才舉行。穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在父親安葬之後發布這項聲明。

他在聲明中表示：「我們誓言要為這位殉難領袖及這兩場戰爭的所有烈士，向那些罪惡、可恥的兇手復仇。」

法新社報導，穆吉塔巴在昨天簽署的信札中指出：「這場復仇是我們國家的意志，必然要執行。這件事不取決於我個人、也不取決於其他官員在不在。無論我們是否在場，它終將發生。」