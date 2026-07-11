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美伊衝突再起 調解方努力挽救外交協商空間

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導

美國總統川普宣布停火結束後，調解方正設法挽救旨在結束中東戰爭的外交協商進程。目前卡達代表團已經到訪德黑蘭，伊朗外交部長阿拉奇則前往阿曼

法新社報導，美國、伊朗本週交火動搖本就相當脆弱的協議。2月底美國和以色列對伊朗發動大規模攻擊，引爆這場衝突，該協議本來應該為永久結束衝突鋪路。

自從上個月以來德黑蘭和華府尚未進行直接對話，伊朗媒體報導，作為調解方的卡達代表團昨天前往伊朗。

川普先前稱這些協商「浪費時間」，不過他後來又表示談判將會繼續。

川普在真實社群（Truth Social）平台發文表示：「伊朗伊斯蘭共和國已經要求我們持續『談判』，我們同意了，但美國也已毫不含糊地告知他們，停火已經結束！」

他隨後以更加強硬語氣再次發文，威脅若伊朗試圖刺殺他，將會予以「徹底摧毀」。

阿拉奇（Abbas Araghchi）今天抵達戰爭爆發前曾經調解美伊談判的阿曼，針對至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）相關議題展開協商。

該海峽一直是美伊談判癥結之一，而阿拉奇強調伊朗已經信守承諾。

阿拉奇表示，德黑蘭「迄今仍信守承諾，不像所謂的美國財政部長，違反諒解備忘錄第9條」。

他是指美伊諒解備忘錄中的一條規定，即雙方達成最終協議前，華府「不得新增制裁，也不得對區域增派部隊」。

美國財政部6月發布臨時一般許可，允許生產、交付和銷售伊朗原油、石化和石油產品，期限至8月21日。財政部本週撤銷這項臨時制裁豁免。

阿拉奇說：「此次違規是在美國接連發生其他違規和失誤之後發生的。認清現實吧：雙方必須互相遵守承諾。」

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