美媒：伊朗私下認錯「失控強硬派」襲商船！美方揭反悔真正原因

CBS新聞與ABC新聞報導，美國資深官員10日表示，伊朗官員私下告訴總統川普的顧問，向荷莫茲海峽商船開火是個錯誤，攻擊源自一群企圖破壞談判的「失控」（errant）強硬派系，而伊朗希望繼續談判。

另一名官員指出，這些攻擊凸顯伊朗政治體制分裂。該官員說：「如果強硬派占上風，我們有很多選擇。但我們仍有一定信心，認為伊朗體制內的理性人士能夠約束這些強硬派。誰也說不準，未來無法預測。」

儘管敵對行動有所升級，另一名美國資深官員仍認為，「伊朗展現出許多希望達成協議的跡象」。不過，白宮希望伊朗方面公開承認犯錯；美方認為，這些攻擊違反停火協議。川普則指示由副總統范斯、女婿庫許納、特使威科夫及國務卿魯比歐率領的團隊繼續談判。這些官員表示，如果伊朗繼續採取敵對行動，美國將運用軍事及經濟手段回應。

儘管伊朗已告訴美方，攻擊船隻是由企圖破壞協議的失控派系策動，但川普政府堅稱，這些船隻遭鎖定另有原因。美國認為，根據初步和平協議，荷莫茲海峽南側的阿曼沿岸航道將會開放。一名官員表示，伊朗未料船舶通行恢復得如此迅速，也未料如此大量的石油與天然氣運輸會經由南側航道，因此反悔。

一名官員表示，川普給予美方談判人員達成協議的空間與時間，但時間並不多。對於川普所稱的「核塵埃」，也就是伊朗核計畫的殘餘部分，美方希望挖出來；但伊朗若拒絕像一個「正常國家」般行事，美國還有其他選項，包括繼續埋在地下。

美方官員拒絕評論有關以色列情報揭露針對川普的陰謀報導，僅表示川普不會因恐懼或威脅做出決定。