快訊

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦的公平

颱風天現場播報出包！正妹記者淡水連線「馬偕銅像誤喊蔣公」 親回應：懊惱到死

巴威颱風來襲！車主不必出門加油 下周國內油價不調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

美國對伊朗祭新制裁 斬執政菁英金融命脈

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國財政部宣布，隨著德黑蘭再度在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）對油輪發動攻擊，美國今天發布新一輪伊朗相關制裁，鎖定伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的一名關鍵金主，以及另外13名個人和實體。

路透社報導，美國財政部表示，這次制裁的對象包括旅居杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里（AliAnsari），他過去曾因涉及資助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與其他實體的活動而遭英國制裁。

美國財政部指出，安薩里曾將公共資金轉移到遍及海外的不動產與商業控股組合，讓自己、政府菁英與伊朗伊斯蘭革命衛隊牟利。

財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign AssetsControl）也鎖定3家總部設於伊朗的交易所，以及數家外國「幌子公司」，並指出這些公司每年代表遭制裁的伊朗銀行轉移數十億美元資金，並透過層層空殼公司掩蓋伊朗政府的非法活動。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「美國正採取果斷行動，切斷維繫伊朗執政菁英的金融命脈。藉由鎖定這些網路，美國直接破壞伊朗政權獲取外匯與從事國際金融活動的能力。」

美國財政部選在美伊局勢相對平靜的一天宣布制裁。本週雙方衝突再起，3艘卡達與沙烏地阿拉伯商業油輪遭伊朗開火，美國隨後打擊伊朗據點，伊朗則以襲擊美國在波斯灣國家的軍事據點作為回應。

美國總統川普今天表示，與伊朗達成的停火協議已經結束，但華府應伊朗要求同意繼續磋商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）發表聲明表示，財政部將「持續動用所有可用工具」，將穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）與其他伊朗高官排除在全球金融體系之外。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

哈米尼下葬前美伊再交火…伊朗稱17死 美盟邦遇襲

美伊僵局分析：川普無意長期戰、伊朗領袖欲對內示強

川普稱美伊停火告終 伊朗反駁：仍遵守承諾

美已收手伊又遇襲 是誰開火無國家認帳

相關新聞

美媒：伊朗私下認錯「失控強硬派」襲商船！美方揭反悔真正原因

CBS新聞與ABC新聞報導，美國資深官員10日表示，伊朗官員私下告訴總統川普的顧問，向荷莫茲海峽商船開火是個錯誤，攻擊源自一群企圖破壞談判的「失控」（errant）強硬派系，而伊朗希望繼續談判。

川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

美國總統川普11日警告，如果伊朗企圖暗殺他，美方已備妥「1000枚飛彈」，美軍也有能力在一年內徹底摧毀並夷平伊朗全境。

伊核議題 外媒：美伊持續技術性談判

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

美已收手伊又遇襲 是誰開火無國家認帳

美國10日宣布結束空襲後，伊朗再次遭到攻擊，但沒有國家出面承認，各界疑惑究竟是誰以伊朗為目標？同時，美國官員正努力敦促伊朗公開聲明荷莫茲海峽開放，允許船舶自由通行；但川普總統發文重申停火協議已結束。

哈米尼葬禮／神祕口罩男引猜測 疑是次子、繼任領袖

根據伊朗前最高領袖哈米尼的官方社媒X帳號貼文，哈米尼10日清晨安葬於其出生地一一伊朗東北部的麥什赫德市(Mashhad，前譯馬什哈德)伊瑪目禮薩聖陵(Imam Reza Holy Shrine)，共數百萬人湧入麥什赫德哀悼，連續六天的國葬式落幕。媒體報導，哈米尼次子、3月繼任最高領袖的穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)仍未公開現身。

哈米尼葬禮／白煙中抬出靈柩… 是芬蘭超市冷藏車

伊朗已故最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的葬禮車隊影片近期在社群媒體瘋傳，卻有個畫面讓芬蘭人難以置信、傻眼，運送靈柩的竟是一輛印有芬蘭連鎖超市K集團橘色商標的冷藏貨車，意外讓芬蘭以另一種姿態躍上國際版面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。