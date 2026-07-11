北京呼籲維護落實美伊諒解備忘錄

中國常駐聯合國副代表孫磊表示，美伊諒解備忘錄一度緩解中東地區緊張局勢；目前停火局面卻出現反覆、面臨挑戰，呼籲相關各方維護、落實美伊諒解備忘錄成果。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，孫磊於當地時間10日在聯合國安理會伊朗核問題公開會上發言。

孫磊表示，美國、伊朗簽署諒解備忘錄，中東地區緊張局勢一度有所趨緩；目前停火局面出現反覆、面臨挑戰，談判前景複雜。伊朗核問題能否得到妥善解決，事關中東地區能否回歸和平穩定、事關國際社會共同利益，相關各方應以理性務實態度推進談判。

孫磊強調必須維護停火止戰局面。他說，美伊諒解備忘錄承諾尊重彼此主權和領土完整，永久停止所有戰線軍事活動，對於談判及解除制裁設定路線圖，「中方對此表示歡迎，對巴基斯坦以及有關地區國家所作努力表示高度讚賞」。

他說，中方敦促相關各方排除干擾因素，摒棄訴諸武力或以武力相威脅，維護、落實諒解備忘錄成果，達成兼顧彼此關切的解決方案，儘快解除對伊朗制裁，推動政治解決進程取得實質性進展。

孫磊提到，處理好伊朗核問題必須尊重當事方的合理訴求和合法權益。美國單方面退出伊核全面協議引發伊朗核危機，也是美國兩度動武導致伊朗核設施無法接受國際原子能總署（IAEA）核查，美國應以實際行動為政治解決伊朗核問題創造條件。

孫磊表示，安理會當務之急是堅持客觀公正立場，為外交努力爭取時間和空間、為談判營造積極有利氛圍，避免成為個別國家推進自身政治議程、搞施壓的工具。

美伊本週多次交火，伊朗鎖定商業船隻攻擊，美國展開報復性空襲，伊朗也使用無人機與飛彈攻擊美國在中東各國的資產。川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，伊朗已要求美國繼續談判，「我們同意這麼做，但美國已經毫不含糊地告知他們，停火已經結束」。