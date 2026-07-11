川普稱美伊停火告終 伊朗反駁：仍遵守承諾

伊朗當局今天表示，德黑蘭（Tehran）已「信守承諾」，遵守與美國達成的停火協議。此前美國總統川普堅稱停火已結束，但同時表示已同意與伊朗進一步談判。

法新社報導，本週美伊雙方多次交火，重創上月簽署的脆弱協議。雙方簽署的諒解備忘錄原本旨在將持續數月的停火轉化為持久和平，但近日的交火恐導致區域戰火重燃，美伊關係也跌至新低點。

川普10日在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文，升高美伊敵對言論，警告若伊朗企圖或執行暗殺他，美方將「徹底摧毀」伊朗。

就在發布這則貼文的前一天，川普雖重申停火結束，但仍同意與伊朗繼續談判。

儘管自上月以來，伊朗與美國並未直接對話，不過伊朗媒體報導，雙方交火後卡達調解代表團已抵達德黑蘭。

川普10日在「真實社群」發文指出，伊朗已要求美國繼續談判，「我們同意這麼做，但美國已經毫不含糊地告知他們，停火已經結束！」

本週稍早，在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，川普也宣稱停火已結束，並形容與德黑蘭打交道「只是浪費時間」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）11日反駁上述說法，並稱德黑蘭「迄今仍信守承諾，不像所謂的美國財政部長，違反諒解備忘錄第9條」。

阿拉奇還說：「這項違規只是美方違約及失誤的又一例。事實很清楚：唯有雙方都遵守協議，和平才能維持。」

備忘錄第9條規定，伊朗將「維持核計畫現狀」，而美國則「不會實施新的制裁，也不會在區域部署額外兵力」，直到最終協議敲定為止。

自美伊簽署諒解備忘錄後，雙方代表曾在瑞士舉行一輪直接會談，也透過卡達進行間接協商，但目前仍無外交進展。

美伊雙方發表敵對言論之際，美國新聞網站Axios與Politico報導，華府已要求德黑蘭在11日前停止攻擊行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業船隻，並承認該水道將維持開放。

伊朗通訊社（IRNA）報導，阿拉奇11日將前往阿曼，就荷莫茲海峽問題進行會談。