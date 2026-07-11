日本更改法律解釋 主張荷莫茲海峽為「國際海峽」

日本外務大臣茂木敏充昨天在記者會說明，日本政府已經明確認定荷莫茲海峽在國際法上為「國際海峽」。被認定為「國際海洋」則不能妨礙所有船隻「斷斷續續且迅速地通過」。

「日本經濟新聞」報導，日本政府2014年對於荷莫茲海峽的立場並不明確，「難以說能否適用過境通行制度」。根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所定義的過境通行權，適用國與沿岸國不應妨礙和停止，包含軍艦在內的所有船舶過境通行。

不過，日本政府稍早已經明示，荷莫茲海峽屬於「聯合國海洋法公約」所規定適用「過境通行制度」的「國際海峽」。被認定為「國際海洋」則不能妨礙所有船隻「斷斷續續且迅速地通過」。

他也說明這次改變法律解釋的原因：「是與國際同步，並呼籲自由安全航行的重要性」。茂木也說道，「今後仍將持續呼籲，應確保船舶能像以往一樣，不必負擔額外費用即可通過荷莫茲海峽。」

伊朗先前表示，除了會向航行於荷莫茲海峽的船舶徵收通行費之外，也計畫收取航行管理的「服務費」。而日本基於新的法律解釋，也是明確表達反對徵收這類費用的立場。

日本與伊朗本月8日透過線上方式，召開國際法局長協議，討論荷莫茲海峽的國際法的議題。茂木在這場會議表示，「已經說明，荷莫茲海峽在國際法上，是適用過境通行制度的國際海峽」。