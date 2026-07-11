川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

2026-07-11 00:00