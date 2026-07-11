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川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

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川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日警告，如果伊朗企圖暗殺他，美方已備妥「1000枚飛彈」，美軍也有能力在一年內徹底摧毀並夷平伊朗全境。法新社
美國總統川普11日警告，如果伊朗企圖暗殺他，美方已備妥「1000枚飛彈」，美軍也有能力在一年內徹底摧毀並夷平伊朗全境。法新社

美國總統川普11日警告，如果伊朗企圖暗殺他，美方已備妥「1000枚飛彈」，美軍也有能力在一年內徹底摧毀並夷平伊朗全境。

川普在真實社群發文寫道：「1000枚飛彈已鎖定伊朗、裝填完畢。如果伊朗政府兌現在全球多地揚言暗殺或企圖暗殺美國現任總統，也就是我本人的威脅，數千枚飛彈將立即接踵而至！」

他警告：「命令已經下達，美軍已準備好、願意且有能力在一年內徹底摧毀並夷平伊朗全境，期限必要時可以延長。讚美阿拉！」

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