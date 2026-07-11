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川普稱千枚飛彈已瞄準 若伊朗企圖暗殺將遭攻擊
美國總統川普今天表示，他已下令美軍做好準備，如果伊朗政府執行或企圖暗殺美國總統，便對伊朗發動攻擊。
路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「1000枚飛彈已經整裝待發，並瞄準伊朗伊斯蘭共和國，如果伊朗政府付諸行動，實現在全球多地發出的威脅，暗殺或企圖暗殺現任美國總統，也就是我本人，另有數千枚飛彈將緊接著發射。」
川普寫道：「命令已經下達，美軍已做好準備、具備意願與能力，在為期一年（可視情況延長）的期間內，徹底殲滅並摧毀伊朗所有地區。」
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