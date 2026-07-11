CNN獨家衛星照曝 伊朗疑重建核設施

美國有線電視新聞網（CNN）獨家取得來自衛星影像供應商Vantor的衛星影像，畫面顯示伊朗可能正試圖重建核設施。

CNN進行的影像調查發現，在6月底至7月初，伊朗境內數個核設施及飛彈設施出現新的活動。尤其核設施方面的動態，引發外界質疑德黑蘭是否違背6月17日與美國簽署的諒解備忘錄。

數週以來，應美國政府要求，衛星影像供應商暫時扣留該地區的衛星影像。CNN趁限制短暫放寬後，得以進行影像分析。隨著美軍重啟軍事行動，部分限制措施已重新生效。

CNN發現，伊朗巴欽（Parchin）軍事基地內一處名為塔勒甘2號（Taleghan 2）的設施出現明顯活動跡象。專家認為，該處存放用於核武的爆炸材料。

CNN與科學暨國際安全研究所（Institute for Scienceand International Security）攜手對該設施進行分析後發現，在6月22日及7月7日拍攝的照片中，美國與以色列聯合轟炸留下的多處撞擊坑，目前正進行修復與重建工作。

在被懷疑為地下核設施的鎬山（PickaxeMountain），6月21日拍攝的影像顯示，有車輛進出隧道，而當時該諒解備忘錄仍處於有效狀態。

CNN已就這些調查結果向伊朗與美國政府尋求回應。五角大廈一名官員告訴CNN，由於涉及作戰安全考量，他們不會討論戰場狀況或情報相關事項。