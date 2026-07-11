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川普同意美伊續談但拒絕停火！美方限11日表態 「否則不會太好過」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日搭乘新空軍一號離開英國米爾登霍爾空軍基地，在飛往安德魯斯聯合基地途中，首次在機上向媒體發表談話。法新社
美國總統川普8日搭乘新空軍一號離開英國米爾登霍爾空軍基地，在飛往安德魯斯聯合基地途中，首次在機上向媒體發表談話。法新社

美國總統川普10日表示，美國同意繼續與伊朗談判，但不會再遵守停火協議。川普政府則要求德黑蘭公開承認荷莫茲海峽處於開放狀態，並停止向商船開火，同時預期伊朗11日表明立場，否則「不會太好過」。

Axios報導，川普在真實社群發文表示：「伊朗已要求我們繼續『談判』，我們已同意這麼做，但美國已明確無誤地告訴他們，停火已經結束！」

川普8日雖宣布停火「已經結束」，並強調幾乎不相信與伊朗談判能促成可信的協議，但仍允許談判人員與伊朗接觸。區域調停者過去48小時則持續設法緩和局勢，避免美伊協議全面瓦解。一名知情外交官表示，卡達談判代表與美國協調後前往伊朗，與伊朗官員會面，為恢復談判創造條件。

這名外交官表示：「很明顯，雙方都希望回到初步和平協議。」

Axios同時報導，3名美國官員在簡報會上表示，美方已直接並透過區域調停者要求伊朗公開承認荷莫茲海峽開放，並承諾停止向商船開火。

美方認為，伊朗一再向海峽及周邊商船開火，已違反初步和平協議；連如此明確的承諾都未能履行，令人嚴重懷疑德黑蘭是否有意願及能力落實複雜得多的核協議。一名官員表示，本周稍早發生兩天零星交火後，伊朗主動聯繫美方，尋求進一步談判解決爭端，並聲稱：「他們告訴我們：『我們搞砸了。我們犯了錯。讓我們繼續談。』」

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則否認伊朗曾要求與美國談判，表示伊朗只是應卡達調停者要求，同意討論此事。不過，一名美國官員表示，伊朗政權內部正為落實初步和平協議及與川普政府的下一步談判展開權力鬥爭，「他們體制內有些人希望達成協議，但我們無法替他們決定，他們必須控制住局勢。」

伊朗外長阿拉奇與阿曼外長布賽義迪（Sayyid Badr al-Busaidi）預計11日在馬斯開特會面，討論荷莫茲海峽危機。美方官員預期伊朗會後發表聲明。一名美國官員說：「我們希望他們公開表示將停止向船隻開火，並明確或至少間接承認他們搞砸了。我們目前正在推動此事。我們預期伊朗方面將表示，海峽內每條航道都將開放，而且免收通行費。」

另一名美國官員表示，如果伊朗拒絕，將面臨嚴厲後果，「如果這不是他們11日表明的立場，那一天對他們不會太好過。」

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