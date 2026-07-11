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埃及與卡達呼籲美伊重啟談判 川普：停火已經結束
埃及外交部指出，埃及與卡達外交部長今天共同呼籲美國與伊朗恢復談判；與此同時，美國總統川普表示，美伊之間停火已經結束。
法新社報導，埃及外交部聲明指出，埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）與卡達總理兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）進行電話會談，「敦促各方優先採取外交與對話方式，並重返談判桌」。
聲明指出，兩人呼籲「落實美國與伊朗簽署的諒解備忘錄，作為達成最終協議的前奏，以緩和局勢並提升區域安全與穩定」。
卡達外交部也聲明表示，穆罕默德強調「各方都必須致力於對話與外交」，並應落實美伊諒解備忘錄中已達成的共識，包括「確保荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航行自由」，維護地區安全與穩定。
川普今天則在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，伊朗已要求美國繼續談判。
川普說：「我們同意這麼做，但美國已經毫不含糊地告知他們，停火已經結束！」
美伊雙方本週多次交火。伊朗鎖定商業船隻發動攻擊後，美國展開報復性空襲，而伊朗也使用無人機與飛彈攻擊美國在中東各國的資產。
由於中東局勢再度升溫，媒體報導，擔任調解方的卡達代表團今天抵達伊朗，展開會談。
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