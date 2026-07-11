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雙方解讀大不同 美伊協議陷入「殭屍」狀態
在美國與伊朗相互打擊後，美伊協議已進入既未終結、也未正式破局的「殭屍」狀態。華爾街日報分析，癥結點在於雙方對6月簽署的14點合作備忘錄（MOU）第五點的解讀不同。
根據第五點，伊朗將安排恢復海峽航運，再與阿曼合作，決定未來如何管理荷莫茲海峽。伊朗也承諾確保安全通行和清除水雷等障礙。川普政府認為，該條款代表重開荷莫茲海峽；伊朗強硬派則做對其利益最大化的解讀，認為對海峽擁有排他性的控制權及重要的施壓籌碼。
一位知情美國官員直言，第五點一直存在問題，美伊對該MOU的解讀可謂彼此「完全活在不同星球」。尤其第五點並未載明美國必須負責安排船舶安全通行，伊朗藉此攻擊選擇美國安排的航線通行的船舶。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫引用第五點主張海峽現由伊朗控制。
居間美伊談判的調解方人士說，將海峽未來管理單獨列入談判是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）力推。各方也予以同意。但簽署該MOU後，IRGC就促使伊朗文人政府採取最強硬的解讀，主張應由伊朗主導海峽，並要求政府堅持未來向通行海峽的船舶收服務費。
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