荷莫茲海峽問題 美伊MOU各自解讀

美伊六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）至今未讓人看見具體成果。華爾街日報九日報導，個中癥結在於第五點。川普政府認為，該條款代表重開荷莫茲海峽（下稱海峽）；伊朗強硬派則做對其利益最大化的解讀，認為對海峽擁有排他性的控制權及重要的施壓籌碼。

根據第五點，伊朗將安排恢復海峽航運，再與阿曼合作，決定未來如何管理海峽。伊朗也承諾確保安全通行和清除水雷等障礙。

以色列分析師霍洛維茲說，美伊在解讀上有巨大落差，這並不意外。華府一直試圖讓德黑蘭相信，遵守該ＭＯＵ將為其帶來更多利益，卻忽略德黑蘭的行為並非以經濟利益為核心，而是出於安全考量及談判籌碼，這是權力博弈。

一位知情美國官員直言，第五點一直存在問題，美伊對該ＭＯＵ的解讀可謂彼此「完全活在不同星球」。尤其第五點並未載明美國必須負責安排船舶安全通行，伊朗藉此攻擊選擇美國安排的航線通行的船舶。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫引用第五點主張海峽現由伊朗控制。

居間美伊談判的調解方人士表示，將海峽未來的管理單獨列入談判是伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）力推。各方也予以同意，認為唯有如此才能達成代表初步和平協議的ＭＯＵ，之後再各自主張己方的解讀。但簽署該ＭＯＵ後，ＩＲＧＣ就促使伊朗文人政府採取最強硬的解讀，主張應由伊朗主導海峽，並要求政府堅持未來向通行海峽的船舶收「服務費」。

自二月底美國及以色列聯手對伊朗開戰後，已和伊朗徹底交惡的阿拉伯聯合大公國策士塔哈提到，「伊朗視該ＭＯＵ為外界承認他們掌控海峽，如今區域各國正為此付出代價。這是一場災難，大家又回到原點」。