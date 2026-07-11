哈米尼葬禮結束…穆吉塔巴未公開現身 口罩男身分引猜測

根據伊朗前最高領袖哈米尼的官方社媒Ｘ帳號貼文，哈米尼十日清晨安葬其出生地：伊朗東北部的麥什赫德市（前譯馬什哈德）伊瑪目禮薩聖陵，結束自四日起、為期七天的一系列國葬。共數百萬人湧入麥什赫德哀悼。但外媒報導，哈米尼次子、三月繼任最高領袖的穆吉塔巴仍未公開現身。

不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，伊朗官媒在哈米尼葬禮的人群中，拍到一名戴黑色棒球帽和黑色口罩的男子，這張模糊的臉孔製造更多神祕感。這群人顯然經精挑細選，才能站在哈米尼靈柩前，但只有他打扮得如此神祕。因此許多網友在社媒臆測，是否就是穆吉塔巴喬裝打扮來送他父親最後一程。

頂著近攝氏四十度的氣溫，群眾在麥什赫德等候哈米尼的送葬隊伍時，高喊要求對凶手美國總統川普復仇的口號。安葬儀式僅限哈米尼家屬參加，哈米尼三個兒子：長子穆斯塔法、三子馬樹德與四子梅薩姆出席。

執政卅七年的哈米尼，是伊朗神權統治集團的第二代領袖。二月廿八日美國和以色列聯手對伊朗開戰，當天他就在以美的精準空襲下被「斬首」身亡。路透九日報導說，他九、十日連兩天的安葬儀式，象徵伊朗及鄰國伊拉克連日來對他悼念活動的句點。

根據外媒報導，穆吉塔巴也在上述二月底的空襲下受重傷，包括四肢及臉部。有德黑蘭領導高層指稱，穆吉塔巴康復中，但健康狀況尚未好到能公開露面。伊朗國安單位也試圖限制他曝光，以防以美鎖定他祭出「斬首」行動。

「殉道」在伊斯蘭教什葉派神學占核心地位。哈米尼命喪外敵之手，正呼應深植伊朗在一九七九年伊斯蘭革命體制的宗教和政治傳統。