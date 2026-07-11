伊核議題 外媒：美伊持續技術性談判

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

上述官員重申，伊朗永遠不能擁有核武。區域消息人士同日證實，美伊談判的調解方巴基斯坦及卡達，正致力帶美伊回談判桌。

一位知情外交官對路透及ＣＮＮ說，幾位卡達談判代表十日赴伊朗，將和當地官員會面，以舒緩美伊連日來互轟而升高的情勢，並為恢復美伊談判創造條件，且這些代表此行是和美國協調計畫後前往。

美國新聞網站Axios九日也報導，巴、卡、土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯官員八日與美伊數度通話，盡力避免美伊六月簽署、代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）就此破裂。川普九日下午與國安團隊開會，討論伊朗情勢及美國接下來如何應對。

一位美國官員表示，此刻外交仍在幕後進行中，以舒緩美伊緊張；美國一直採取「慎重打擊、然後暫停」的做法，避免情勢升溫，並讓外交起作用，同時保留一份待攻擊的伊朗目標清單作為籌碼。

在艦長一聲令下，阿拉伯海上的美國海軍「林肯號」航艦數千名官兵保持高度戒備，艦載機日夜起降執行訓練等任務。

在美伊七、八日連兩天互轟後，美軍九日晚間至十日凌晨暫停空襲。伊朗雖表示，荷莫茲海峽附近的伊南阿巴斯港九日晚間被空襲，港內共卅艘漁船損毀。但美國官員對總部在卡達杜哈的半島電視台澄清，並未對伊朗發動新一波攻擊。

美伊又互轟也令好不容易重開的荷莫茲海峽船舶通行量銳減。九日僅一艘船通行該海峽，且選擇的航線是阿曼北部外海，而非伊朗指定的航線。船舶經紀公司ＢＲＳ研究主管威爾森九日在「勞氏日報」舉辦的網路研討會預料，接下來通行量將起起伏伏，不只今夏，幾乎將一直到今年底，直到美伊達成具體成果。

以色列公共廣播公司（Kan）十日則報導，以方已向美方表達願參與美軍對伊朗的軍事行動，就等川普同意。不過，兩位以色列消息人士對ＣＮＮ說，以色列總理內唐亞胡真的很想和美國聯手空襲伊朗，但川普政府目前並不想以色列參與及涉入美伊間的戰鬥，以免美伊間的衝突失控。對此，白宮尚未置評。

華爾街日報九日引述消息人士報導，根據以色列和美國分享的最新情資，指稱伊朗正考慮策畫暗殺川普的計畫。但鑒於美以領袖近來對這場戰爭的立場分歧，引發兩人關係的裂痕，因此可信度有待商榷。