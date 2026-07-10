未爆彈早埋下！初步和平協議第5條藏漏洞 美伊解讀如「在不同星球」

美國總統川普與伊朗簽署的初步和平協議，原本應可開放荷莫茲海峽、緩解全球經濟壓力，卻反而引發一場意志較量，並在過去兩周內兩度演變成武裝衝突。華爾街日報指出，爭議根源在於第5條。川普政府認為，該條文代表荷莫茲海峽恢復開放，是這項協議的主要成果；但伊朗強硬派則主張最強硬的解讀，認為德黑蘭對這條水道擁有排他性控制權，並視為重要的施壓籌碼。

協議第5條規定，伊朗將安排恢復這條戰略水道的航運，之後再與阿曼合作，決定未來如何管理該水道，同時承諾確保安全通行，並移除水雷等軍事障礙。不過，荷莫茲海峽是全球大量石油與天然氣供應的重要生命線，美國及波斯灣盟友不希望伊朗壟斷，雙方也因此將焦點放在海峽控制權之爭，而非推動伊朗核計畫的最終協議。

以色列地緣政治分析師霍洛維茨（Michael Horowitz）指出，美伊在協議解讀上有巨大落差，因此並不令人意外。華府一直試圖讓德黑蘭相信，遵守協議會帶來更多利益，卻忽略伊朗的行為並非以經濟利益為核心，而是出於安全考量與談判籌碼，「這是一種權力博弈」。

一名知情美國官員表示，第5條一直存在問題，美伊雙方對這份協議的解讀可說是「完全活在不同星球」。值得注意的是，條文並未提及美國須負責安排船舶安全通行，伊朗則利用這一點，攻擊使用美方協調航線的船隻。伊朗對美首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則引用該條文，主張伊朗掌控荷莫茲海峽。他表示：「荷莫茲海峽只能透過『伊朗的安排』重新開放，而不是靠美國的威脅。」

伊朗切斷荷莫茲海峽航運後，始終主張該水道由伊朗掌控。德黑蘭也一再宣稱，未來海峽管理安排將與隔著海峽、實力較弱的鄰國阿曼共同制定。第5條的措辭，某種程度上呼應這些主張。

調解人士表示，將荷莫茲海峽未來管理單獨列入談判，是由伊朗革命衛隊（IRGC）力推。各方最終同意這樣的文字，認為唯有如此才能完成協議，之後再各自主張自己的解讀。但協議簽署後，革命衛隊隨即推動伊朗文人政府採取最強硬的解讀，主張應由伊朗主導海峽，並要求政府堅持未來向通過海峽的船隻收取服務費。

阿拉伯聯合大公國政治策士塔哈（Amjad Taha）表示：「伊朗將這份協議視為外界承認他們掌控海峽，區域各國如今正為此付出代價。這是一場災難，我們又回到原點。」

美國及區域盟友拒絕接受伊朗掌控荷莫茲海峽。官員表示，美國海軍一直秘密協助船舶經由沿阿曼水域的南側航道通行，相關行動大多在夜間進行，船隻會關閉自動識別系統（AIS），由一艘美軍驅逐艦透過無線電與艦橋及船東營運中心保持聯繫。此舉引發德黑蘭的強硬派不滿，伊朗數周來持續向試圖通行南側航道的商船發射無人機，進而引發美伊多輪報復性攻擊。

華爾街日報指出，美伊在荷莫茲海峽開放問題上難以達成一致，預示若談判最終轉向伊朗核計畫等更具爭議性的議題，過程將更加艱難。