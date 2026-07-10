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哈米尼安葬故鄉麥什赫德 接班人穆吉塔巴仍未現身

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導
伊朗民眾冒著酷暑，聚集在麥什赫德為已故最高領袖哈米尼送行。 法新社
伊朗民眾冒著酷暑，聚集在麥什赫德為已故最高領袖哈米尼送行。 法新社

伊朗官媒表示，遇刺身亡的最高領袖哈米尼今天安葬於故鄉麥什赫德的聖陵。大批民眾參與這場葬禮，但其子暨接班人穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）至今仍未露面。

路透社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天安葬於伊朗東北的麥什赫德（Mashhad）。同一時間，美國與伊朗持續4個月的戰爭在停火數週後，如今又爆發新一輪衝突。

哈米尼在美國與以色列2月底發動的首波攻擊中喪生，最終安葬於故鄉的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Rezashrine）。他的安葬儀式是伊朗與伊拉克歷時一週悼念活動的句點，當地神職領袖鼓勵民眾參與，藉以展現此一神權國家的實力與意識形態熱忱。

儘管伊朗挺過美國與以色列攻擊，但這個國家內部仍面臨巨大挑戰。哈米尼執政37年的成績備受爭議，其子穆吉塔巴3月初雖由神職人員組成的專家會議宣布成為最高領袖，但下落依然成謎。

穆吉塔巴在造成其父親身亡的攻擊中身受重傷，毀容且四肢嚴重受創。自戰爭爆發以來，儘管他曾發表書面聲明，但從未公開露面，也沒有發布任何影像、錄影或錄音。

德黑蘭高層人士透露，穆吉塔巴正在康復，但身體狀況尚未好到足以公開露面。伊朗國安單位也試圖限制他曝光，以防美國再度攻擊。

麥什赫德的人群在等候哈米尼送葬隊伍時，高喊口號要求對兇手美國總統川普復仇。

殉道在什葉派（Shi'ite）神學占有核心地位，哈米尼死於外國敵人之手，正呼應深植伊斯蘭共和國體制的宗教與政治傳統。

分析人士認為，伊朗在與美國的這場戰爭中，戰略地位不減反增，並仍牢牢掌控著至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。但伊朗本身受到大規模破壞，國內經濟環境更是持續惡化。

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