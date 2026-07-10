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川普對伊朗邊打邊談！美軍「攻擊後暫停」 多國幕後斡旋重啟談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國對伊朗發動「史詩怒火」行動期間，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦3月18日在未公開地點完成海上補給後駛離。「林肯號」目前仍持續執行對伊朗相關行動。路透
美國對伊朗發動「史詩怒火」行動期間，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦3月18日在未公開地點完成海上補給後駛離。「林肯號」目前仍持續執行對伊朗相關行動。路透

美國總統川普8日宣布美伊初步和平協議及停火已經「結束」，並下令發動兩輪空襲，但仍聚焦重新開放荷莫茲海峽，希望避免再度陷入全面戰爭。Axios 9日報導，2名調停國家消息人士及1名美國官員表示，卡達、巴基斯坦及其他區域調停國家正試圖緩和美伊緊張局勢，重啟核協議談判。

調停方認為，儘管近期局勢升高，各方先前幾輪談判已朝達成核協議取得進展，因此希望避免初步和平協議破局。一名來自調停國家的區域消息人士表示，調停方認為，近期伊朗在荷莫茲海峽發動的攻擊，是伊朗政權內部反對初步和平協議、企圖破壞協議的勢力所主導。

消息人士透露，卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及及沙烏地阿拉伯官員8日與美國及伊朗官員多次通話，試圖為局勢降溫。一名參與調停工作的區域消息人士表示：「目前正進行廣泛外交努力，首先希望雙方同意降溫，之後再敲定技術團隊下一輪談判日期。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在Telegram發布聲明表示，他告訴巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir），美國的攻擊及相關言論已違反初步和平協議。不過，美伊交火持續兩天後，9日局勢明顯趨於平靜。儘管部分伊朗媒體報導伊朗南部傳出爆炸，美國官員表示，美軍當天並未發動新的攻擊。

一名美國官員指出，當天局勢趨於平靜，是各方努力降溫的結果。另有美國官員向CNN透露，各方目前仍在幕後展開外交斡旋，緩和美伊緊張局勢；美方則刻意採取「攻擊後暫停」方式，避免局勢升高並為外交斡旋留下空間，同時保留一份打擊目標清單作為施壓籌碼。

多名官員告訴CNN，美方已做好必要時發動攻擊的準備，但目前仍讓外交斡旋居於主導地位。美國官員同時否認伊朗所稱美方今晚已再次發動空襲，但表示局勢仍在變化，必要時仍可能恢復空襲。

Axios報導，川普9日下午與國安團隊高層開會，討論伊朗局勢及後續應對。一名美國官員會後表示，川普政府「仍致力於尋求解決方案，技術層級談判仍持續進行」，以達成核協議。該官員說：「川普總統昨天已非常明確表達立場，毫無含糊。伊朗攻擊這些無辜船隻屬於恐怖主義行為。初步和平協議是以履約情況為依據，而伊朗的行動已嚴重違反履約要求，程度令人無法接受。」

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