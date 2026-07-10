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川普怎知自己在「暗殺名單」上？外媒：以色列分享伊朗新情報

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川普怎知自己在「暗殺名單」上？WSJ：以色列分享伊朗新情報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日在北約安卡拉峰會期間舉行的記者會上發表談話。路透
美國總統川普8日在北約安卡拉峰會期間舉行的記者會上發表談話。路透

華爾街日報9日獨家報導，知情人士透露，以色列美國分享新情報，認為伊朗正策劃新一波刺殺美國總統川普的計畫；若情報屬實，將意味著華府與德黑蘭之間的戰爭進一步升級。

美國總統川普第一次執政時，下令擊殺伊朗革命衛隊高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗多年來一直公開揚言要報復。

一名消息人士向CNN透露，以色列本周發出這項警告。另一名消息人士表示，美國近幾周持續掌握有關可能刺殺川普的情報，但以色列這次提出的是新的警告，且涉及一項具體刺殺計畫。

目前尚不清楚這項具體刺殺計畫的細節，也不清楚美國是否曾在以色列警告之外另行發現這項計畫。以色列駐美大使館拒絕評論；伊朗駐聯合國代表團未立即回應置評請求；白宮則建議參閱川普8日發表的相關談話。

川普當天在土耳其安卡拉向媒體發言時，提及自己生命受到威脅。他說：「他們想除掉美國領導人，也就是我。我在他們每一份名單上。我今天早上看到，我在他們所有名單上。到目前為止，我想我算是有點幸運，但這種情況或許不會持續太久。」

川普與以色列總理內唐亞胡近幾周來因是否持續對伊朗作戰出現分歧，關係逐漸生變。內唐亞胡主張繼續攻擊，川普則擔心戰事拖垮全球經濟，試圖尋求脫身。根據以色列總理辦公室說法，兩人9日通話，同意維持兩國之間的「協調」。聲明並指出，川普也向內唐亞胡通報美國近期在波斯灣的行動。

以色列 伊朗 川普 美國

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