伊朗領袖哈米尼葬禮出現芬蘭超市冷藏車 芬蘭民眾傻眼

伊朗已故最高領袖哈米尼的葬禮車隊影片近期在社群媒體瘋傳，卻有個畫面讓芬蘭人難以置信、傻眼，運送靈柩的竟是一輛印有芬蘭連鎖超市K集團橘色商標的冷藏貨車，意外讓芬蘭以另一種姿態躍上國際版面。

據「芬蘭國家廣播」YLE報導，哈米尼（Ali Khamenei）的靈柩近日在伊拉克聖城卡巴拉（Karbala）巡迴瞻仰。從路透社的新聞畫面顯示，在一片人山人海與旗幟中，一輛車體印有巨大「K」字商標的冷藏貨車緩緩前進，隨後人員從冒著白氣的車廂中抬出覆蓋伊朗國旗的靈柩。

最先報導此消息的「晚日報」（Ilta-Sanomat）芬蘭網民對此哭笑不得，代號Elämäni siel讀者留言：「這可是個大新聞，小小的芬蘭又登上世界版面了。不知這冷藏車是不是有時運食物，有時運大體。」

這輛在芬蘭看來充滿違和感的「超市靈車」隨即引發「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）追查。一戶伊拉克家庭向媒體證實，他們今年6月剛從伊拉克北部買下這輛車，並在臉書（Facebook）社團張貼求售資訊。賣方在廣告中宣稱這輛2016年車款的冷藏車裝備齊全且「無事故、完美無瑕」，最終轉手交給伊拉克軍方，參與這場萬人上街的送葬儀式。

畫面曝光後，無端捲入中東地緣政治的科斯克（Kesko）K集團急忙撇清關係。科斯克強調，集團沒有專屬車隊，顯然是外包物流業者在轉賣二手車時，違反合約未將商標清除。公司對這場「極度不幸」的意外感到無奈，重申與這輛車已毫無瓜葛。

冷藏車上不僅貼著超市商標，也還留有芬蘭重型運輸設備商VAK集團的商標。VAK總裁庫斯涅米（PekkaKuusniemi）直言，這組車廂大概是5到10年前製造的，車輛離開廠房後通常已跑了數百萬公里，「10年後它流落何方，完全超出我們的控制範圍」。

哈米尼今年2月底不幸喪生於美國與以色列的空襲。外媒報導指出，他的遺體可能在過去數個月裡一直保存在冷藏庫中，直到近日才展開為期6天的葬禮。靈柩車隊途經伊拉克納加夫（Najaf）與卡巴拉等什葉派聖地後，緊接著在伊朗麥什赫德（Mashhad）舉行隆重國葬。