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伊朗領袖哈米尼葬禮出現芬蘭超市冷藏車 芬蘭民眾傻眼

中央社／ 赫爾辛基10日專電
大批伊朗哀悼群眾聚集在一輛運送伊朗已故最高領袖哈米尼靈柩的車輛旁。 路透通訊社
大批伊朗哀悼群眾聚集在一輛運送伊朗已故最高領袖哈米尼靈柩的車輛旁。 路透通訊社

伊朗已故最高領袖哈米尼的葬禮車隊影片近期在社群媒體瘋傳，卻有個畫面讓芬蘭人難以置信、傻眼，運送靈柩的竟是一輛印有芬蘭連鎖超市K集團橘色商標的冷藏貨車，意外讓芬蘭以另一種姿態躍上國際版面。

據「芬蘭國家廣播」YLE報導，哈米尼（Ali Khamenei）的靈柩近日在伊拉克聖城卡巴拉（Karbala）巡迴瞻仰。從路透社的新聞畫面顯示，在一片人山人海與旗幟中，一輛車體印有巨大「K」字商標的冷藏貨車緩緩前進，隨後人員從冒著白氣的車廂中抬出覆蓋伊朗國旗的靈柩。

最先報導此消息的「晚日報」（Ilta-Sanomat）芬蘭網民對此哭笑不得，代號Elämäni siel讀者留言：「這可是個大新聞，小小的芬蘭又登上世界版面了。不知這冷藏車是不是有時運食物，有時運大體。」

這輛在芬蘭看來充滿違和感的「超市靈車」隨即引發「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）追查。一戶伊拉克家庭向媒體證實，他們今年6月剛從伊拉克北部買下這輛車，並在臉書（Facebook）社團張貼求售資訊。賣方在廣告中宣稱這輛2016年車款的冷藏車裝備齊全且「無事故、完美無瑕」，最終轉手交給伊拉克軍方，參與這場萬人上街的送葬儀式。

畫面曝光後，無端捲入中東地緣政治的科斯克（Kesko）K集團急忙撇清關係。科斯克強調，集團沒有專屬車隊，顯然是外包物流業者在轉賣二手車時，違反合約未將商標清除。公司對這場「極度不幸」的意外感到無奈，重申與這輛車已毫無瓜葛。

冷藏車上不僅貼著超市商標，也還留有芬蘭重型運輸設備商VAK集團的商標。VAK總裁庫斯涅米（PekkaKuusniemi）直言，這組車廂大概是5到10年前製造的，車輛離開廠房後通常已跑了數百萬公里，「10年後它流落何方，完全超出我們的控制範圍」。

哈米尼今年2月底不幸喪生於美國以色列的空襲。外媒報導指出，他的遺體可能在過去數個月裡一直保存在冷藏庫中，直到近日才展開為期6天的葬禮。靈柩車隊途經伊拉克納加夫（Najaf）與卡巴拉等什葉派聖地後，緊接著在伊朗麥什赫德（Mashhad）舉行隆重國葬。

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