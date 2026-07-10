美伊交火 荷莫茲海峽船舶通行量大減

荷莫茲海峽本週稍早發生船舶遇襲事件，且美國與伊朗再度交火，分析師表示，自昨天以來，荷莫茲海峽的船舶通行量大幅下降，尤其是聯合國（UN）支持的阿曼航道。

法新社報導，美伊雙方6月中旬達成停火協議後，戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行量一度回升至開戰以來的新高，但還是只有承平時期的1/3左右。

不過，這波回升似乎已經停滯。根據數據分析公司Kpler統計，截至格林威治標準時間14時30分，今天只有6艘大宗物資運輸船通過，昨天也只有21艘。

自美伊雙方達成停火以來，只有6月28日的船舶通行量少於這個數字，當天只有19艘大宗物資船舶通過，而前一天有一艘油輪在阿曼外海遇襲。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布結束停火，但仍未關閉談判的大門。

分析師指出，通往持久和平的道路從來就不會一帆風順。

船舶經紀公司BRS研究主管威爾森（AndrewWilson）今天在「勞氏日報」（Lloyd's List）舉辦的網路研討會中表示：「我預期接下來會起起伏伏，不僅止於夏天，幾乎會持續到年底，直到德黑蘭當局和華府之間有具體成果為止。」

他補充道：「我們肯定比3、4月那時候來得好，但是在我們有實質協議前…局勢會持續非常、非常動盪。」