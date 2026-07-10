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哈米尼下葬前美伊再交火…伊朗稱17死 美盟邦遇襲

中央社／ 麥什赫德9日綜合外電報導

伊朗前最高領袖哈米尼今天下葬前，美國與伊朗爆發新一輪戰鬥，伊朗攻擊美國的區域盟友，美國則對伊朗一座核電廠周邊實施空襲。

法新社報導，這是宿敵美伊之間連續第2天交火。伊朗官員通報，美軍空襲造成17人喪生；國營媒體指出，其中一波攻擊鎖定首都德黑蘭與東部城市麥什赫德（Mashhad）之間的鐵路，而哈米尼（AliKhamenei）的喪禮儀式正在麥什赫德舉行。

伊朗方面並稱，已恢復攻擊美國在科威特、巴林、卡達的資產。另一個美國盟邦約旦也響起警報，約旦軍方表示，攔截到伊朗發射的8枚飛彈。

一名不願具名的美國國防官員今天表示，伊朗發射的數十枚飛彈與無人機「遭到攔截，或未造成重大損害」，美方無人員受傷。

雙方這次重啟戰鬥是受到荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）局勢緊張所引發，也讓各界擔心美伊可能恢復全面戰爭。

兩國在今年4月實施停火，結束持續5週的衝突，繼而於6月達成協議，如今情勢再度緊張。而這波衝突發生之際，伊朗正準備安葬哈米尼，他是在今年2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰首日，連同家人遇襲身亡。

今天是哈米尼持續6天的馬拉松式喪禮最後一天，將在他的家鄉麥什赫德進行安葬，各界密切關注他的兒子─現任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（MojtabaKhamenei）的動向，穆吉塔巴自從獲任命以來尚未公開露面。

法新社記者指出，現場聚集大批身穿黑衣的男女，許多人要求血債血還。

伊朗國營電視台表示，因人潮洶湧，哈米尼的遺體將以直升機送往聖陵下葬，葬禮預計晚間進行。

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