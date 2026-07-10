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歐洲智庫：缺海峽協議 美伊陷「打打停停」困境

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導
荷莫茲海峽上的船隻。 路透
荷莫茲海峽上的船隻。 路透

美伊六月十七日簽署十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）後，重開荷莫茲海峽（下稱海峽），並延長四月八日達成的停火協議，但此後美伊兩軍仍不時交火。智庫「歐洲外交關係協會」（ＥＣＦＲ）分析師葛蘭梅耶表示，美伊雙方缺乏一套海峽協議，才陷入目前打打停停困境。

過去三周半，設法穿越海峽的貨輪若未行駛德黑蘭規定航線而被伊朗攻擊，美軍就轟炸伊朗，引發德黑蘭報復。關鍵在於，海峽已成為伊朗最強大的談判籌碼，藉此向美方施壓。在雙方敲定最終和平條件前，伊朗顯然不願完全放棄握在手中的這張王牌。

葛蘭梅耶說，美伊應在簽署ＭＯＵ前，先擬妥一套彼此都能接受的海峽協議。這種欠缺相互理解情況持續愈久，海峽僵局就愈難解開，華府和德黑蘭恢復開打全面戰爭的可能性就愈高。

根據該ＭＯＵ，德黑蘭同意貨輪通過海峽，在四月八日停火協議展延六十天期間不收費。伊朗在卅天內清除水雷，照理說可望讓海峽運輸逐步恢復二月底開戰前水準。相對地，美國將解除封鎖伊朗港口，並暫時豁免制裁，讓伊朗能以美元計價外銷原油。

但德黑蘭強調，未來仍將收取「服務費」且堅持要貨輪走靠近伊朗海岸線的航道。川普政府則鼓勵貨輪走靠近阿曼海岸線的航道，方便美軍戰機護航。有知情外交官表示，美國的這條替代航道惹惱伊朗。

因此，形成當前難解僵局，即川普鼓勵各國商船通過海峽，但伊朗仍拒不接受對海峽的控制權被「稀釋」。

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