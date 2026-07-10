伊朗嗆美：不因威脅開放荷莫茲

伊朗首席談判、國會議長代表卡利巴夫九日在社媒Ｘ發文強調，荷莫茲海峽只會在伊朗的安排下才會開放，不是受美國威脅而開放。

卡利巴夫在上述發文指稱，「美國還沒學到，霸凌和違背承諾已經不再毫無代價。我要強調，如果你們（美國）膽敢發動攻擊，將受到（我們）還擊。別再徒勞無功地揮舞拳頭，否則將愈陷愈深」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）九日也在官媒「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（ＩＲＩＢ）聲明，若美國又攻擊伊朗，伊朗的反擊行動將擴大至中東地區其他的美軍基地。伊朗軍方同日也證實，以多種類型的無人機，對科威特、卡達及巴林境內的美軍設施發動攻擊。

ＩＲＧＣ九日在ＩＲＩＢ聲明，過去兩周伊方逐漸開放荷莫茲海峽，通行能力恢復至開戰前五成水準；ＩＲＧＣ海軍持續提升船舶通行能力；但船舶必須遵照伊方安全規定，經伊朗指定航線通行，並向ＩＲＧＣ海軍申請許可。

ＩＲＧＣ警告，外國勢力無權干預荷莫茲海峽事務；若美軍干預船舶通行路線，除了面臨來自伊朗的強力回擊，也將嚴重擾亂重開該海峽的進程，危及該海峽使用國的利益。

然而，路透九日引述航運追蹤機構Kpler最新資料數據和消息人士報導，在美伊連日互轟後，通行荷莫茲海峽的油輪數量幾乎陷入停滯。九日稍早幾小時內，僅兩艘油輪順利通過。能源市場研究公司「萊斯塔德能源」主管李昂說，通行該海峽的油輪交通基本上已暫停。

伊朗外交部發言人貝卡伊八日在Ｘ寫道，伊方依六月達成的美伊諒解備忘錄條款，擁有決定船舶通過荷莫茲海峽的權力，美方卻加以挑戰，並片面對伊朗做出侵略攻擊。