美伊又爆衝突 川普說「很快」就會結束

在美伊七、八日連兩天互轟後，美國總統川普八日說，他預期美伊衝突「很快」就會結束；「無論發生什麼事，都會很快落幕；而且情勢只會變得更安全，包括石油」。他九日則指稱，伊方「不久前致電，他們很渴望達成協議」。

官媒伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）九日引述布什爾省副省長報導，同日中午，美軍攻擊伊南沿海的布什爾省幾處地方，包括布什爾核電廠附近區域；該省一個漁港也被攻擊，該省的查加達克市傳出幾聲爆炸聲響。美軍尚未通報九日白天又對伊朗各地發動攻擊，外媒尚無法核實上述說法。

被問到美伊談判是否仍有效，他八日答道，「非常有趣的問題。對我來說，我認為已經結束；我們很棒的談判人員要是願意，我就會讓他們繼續談下去，但我不認為有希望」。他並痛罵伊朗是「人渣」且他們的領導高層「有病」。

川普八日在自創社媒真實社群寫道，美軍八日對伊朗的攻擊，是對伊朗七日在荷莫茲海峽轟炸船舶的報復。他在返美的空軍一號上提到，「（伊朗）他們打，我們就更重手反擊」。至於美國是否會全面恢復對伊朗的軍事行動，他說不清楚，但一旦開打，美國很快能取勝。

陪川普出席土耳其安卡拉北約年度峰會的美國國防部長赫塞斯說，只要川普「開綠燈」，五角大廈將下令力道更大且更深入地攻擊伊朗。

負責中東作戰的美國中央司令部九日在社媒Ｘ聲明，新一輪空襲打擊約九十個伊朗軍事目標，鎖定防空系統、飛彈和無人機儲存設施等資產。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社及美國新聞網站Axios報導，美軍八日以巡弋飛彈擊中伊朗北部兩座鐵路橋梁。伊朗半官方的梅爾通訊社報導，美軍七、八日的攻擊已造成共十四人喪生、七十八人受傷。

伊朗九日也持續攻擊境內有美軍基地的波斯灣阿拉伯鄰國，巴林、科威特、卡達及約旦同日均響起空襲警報。以媒第十二頻道八日報導，為因應區域內的最新情勢，以軍已全面提升戰備等級。

另外，德黑蘭與伊朗聖城、伊朗已故最高領袖哈米尼老家馬什哈德間的鐵路停駛，伊朗伊斯蘭共和國鐵路公司歸咎於美以的犯罪攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）指控美國此舉旨在影響九日哈米尼安葬故鄉的國葬儀式。