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美軍近日攻擊伊朗釀14死78傷 德黑蘭怒控美方犯「嚴重戰爭罪」

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
圖為伊朗德黑蘭一處建築部分受損的情況。路透
圖為伊朗德黑蘭一處建築部分受損的情況。路透

伊朗衛生部今天表示，美軍這2天對伊朗發動攻擊，已造成14人死亡、78人受傷。伊朗外交部發布聲明稱多處民用基礎設施遇襲，批美方犯下嚴重戰爭罪。

法新社報導，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群媒體X平台發文說：「仍有47名傷者住院，其餘傷者接受治療後已出院。」

伊朗外交部同日發布聲明譴責美軍空襲，稱美方鎖定鐵路橋在內的民用基礎設施發動攻擊，是犯下「嚴重的戰爭罪」。

伊朗外交部在聲明中「以最強烈措詞譴責美國恐怖主義軍隊對南方濱海省分的若干據點，以及東部幾個省分2座鐵路橋發動的猛烈攻勢」，更稱美國政府「邪惡、喪心病狂」。這些鐵路路線通往伊朗東北部聖城麥什赫德（Mashhad）。

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