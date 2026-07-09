哈米尼將葬故鄉 伊朗控美空襲導致鐵路停駛

伊朗國家電視台今天報導，首都德黑蘭與伊朗東北部聖城麥什赫德（Mashhad）之間的鐵路服務在美國空襲後暫停，已故最高領袖哈米尼稍後將在故鄉麥什赫德下葬。

法新社報導，伊朗國家電視台報導，伊朗伊斯蘭共和國鐵路公司（Islamic Republic of Iran Railways）將此歸咎於「美國和以色列敵人犯罪攻擊」，並表示已派遣維修團隊，還說相關單位正為受困乘客安排公路交通接駁。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早指控美國鎖定「通往麥什赫德的東部省分兩座橋梁攻擊，企圖讓哈米尼（Ali Khamenei）葬禮蒙上陰影」。

麥什赫德是哈米尼的故鄉。這場下葬儀式將為持續多日的喪禮劃下句點。

擔任伊朗最高領袖30多年的哈米尼在美以兩國2月28日聯手展開空襲後喪生，本月初停靈德黑蘭供民眾瞻仰，之後移靈伊拉克聖城納加夫（Najaf）與卡巴拉（Karbala）。

儘管美國與伊朗先前協議停火並簽署諒解備忘錄，以期談判達成長期和平協議，但雙方今天連續第2天互轟。

美軍中央司令部（CENTCOM）說他們已打擊約90個伊朗軍事目標，伊朗伊斯蘭革命衛隊則稱他們反擊美軍在科威特和巴林的基地。