快訊

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

停車場癱瘓浪貓「拖著身體奮力向人求助」 車主被牠的勇氣感動立刻帶回家

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍新一波打擊90個目標 伊朗官媒稱鐵路橋遇襲

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

美國軍方聲明說，他們在新一輪空襲中打擊約90個伊朗軍事目標，鎖定防空系統、飛彈和無人機儲存設施等資產。伊朗官媒報導說東北部一座鐵路橋遇襲，但美軍聲明未提到這座橋。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發布聲明說，美軍「完成另一輪對伊朗的空襲，進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊商業航運與無辜民間船員的能力」。

伊朗則發動報復性空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，他們已攻擊科威特艾瑞夫江（Arifjan）和賽勒姆（Ali Al Salem）以及巴林朱法爾（Juffair）和希克伊沙（Sheikh Isa）美軍基地「重要基礎建設與設施」。

這是美國與伊朗連續第2天互相空襲。

根據伊朗官方媒體報導，美軍空襲擊中伊朗東北部一座鐵路橋。伊朗通訊社（IRNA）報導說，伊朗南部布什爾 （Bushehr）一座軍事基地也遇襲。布什爾是伊朗唯一民用核電廠所在地。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，美軍飛彈擊中德黑蘭東北方、靠近土庫曼邊境的阿卡拉（Aqqala）地區一座鐵路橋。

CNN經比對畫面顯示，伊朗媒體公布的影片中，阿卡拉附近一座鐵路橋受損。

美國總統川普昨天在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會發表談話時，再度揚言考慮鎖定伊朗重要民生基礎設施，暗示美軍可能對電廠與海水淡化設施發動攻擊。他說：「我並不想這樣做，但若有必要，我們會將它們摧毀。」

針對水廠和發電廠等重要民生基礎設施攻擊可能被視為戰爭罪。

伊朗通訊社今天引述伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）官員說法報導，美國對伊朗西部城市阿瓦茲（Ahvaz）郊區的空襲造成3人喪生、多人受傷。

伊朗 美軍 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

停火「暫時」破局！美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

回應美國空襲 伊朗襲巴林與科威特美軍據點

影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

相關新聞

川普轉向戰鬥模式？美方「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

美國總統川普8日表示，美伊持續8周的停火已經結束，美軍隨後對伊朗發動新一輪空襲。Axios報導，白宮正準備應對美伊新一輪交火，可能持續數天、甚至數周。美國官員指出，戰事持續時間與激烈程度將完全取決於德黑蘭的下一步行動。

美伊停火結束？川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普宣布美伊停火「已結束」，看似是軍事決策，實際卻可能讓尚未恢復元氣的美國能源供應再度面臨衝擊。

哈瑪斯退出加薩治理 學者：政治讓步不等於放棄權力

巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）於6日宣布解散統治加薩走廊近20年的行政機構，為技術官僚組成的「加薩國家行...

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

美國總統川普8日表示，他認為美國與伊朗持續8周的停火已經結束，並警告美軍很可能還會發動更多空襲。美國中央司令部（CENTCOM）稍晚證實，美軍當晚已對伊朗發動新一輪空襲。伊朗對美談判首席代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則警告美國：「你若攻擊，就會遭到攻擊。」

因為伊朗威脅？川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相

美國總統川普前往土耳其安卡拉出席北約峰會時，搭乘由卡達贈送的新「空軍一號」，但8日返國時卻改搭舊版「空軍一號」先飛往英國，直到降落英國米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）後，才換回新專機返回華府，引發外界質疑是否出於安全考量。

伊朗回嗆川普辱罵「人渣」 揚言加倍奉 且恐再全面關閉荷莫茲海峽

美國總統川普8日表示，他認為美伊停火已經結束，並批評伊朗領導人是「人渣」、「騙子」及「邪惡、暴力的人」。對此，伊朗外交部長阿拉奇表示，侮辱伊朗人民「無法削弱」伊朗的偉大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。