美軍新一波打擊90個目標 伊朗官媒稱鐵路橋遇襲

美國軍方聲明說，他們在新一輪空襲中打擊約90個伊朗軍事目標，鎖定防空系統、飛彈和無人機儲存設施等資產。伊朗官媒報導說東北部一座鐵路橋遇襲，但美軍聲明未提到這座橋。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發布聲明說，美軍「完成另一輪對伊朗的空襲，進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊商業航運與無辜民間船員的能力」。

伊朗則發動報復性空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，他們已攻擊科威特艾瑞夫江（Arifjan）和賽勒姆（Ali Al Salem）以及巴林朱法爾（Juffair）和希克伊沙（Sheikh Isa）美軍基地「重要基礎建設與設施」。

這是美國與伊朗連續第2天互相空襲。

根據伊朗官方媒體報導，美軍空襲擊中伊朗東北部一座鐵路橋。伊朗通訊社（IRNA）報導說，伊朗南部布什爾 （Bushehr）一座軍事基地也遇襲。布什爾是伊朗唯一民用核電廠所在地。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，美軍飛彈擊中德黑蘭東北方、靠近土庫曼邊境的阿卡拉（Aqqala）地區一座鐵路橋。

CNN經比對畫面顯示，伊朗媒體公布的影片中，阿卡拉附近一座鐵路橋受損。

美國總統川普昨天在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會發表談話時，再度揚言考慮鎖定伊朗重要民生基礎設施，暗示美軍可能對電廠與海水淡化設施發動攻擊。他說：「我並不想這樣做，但若有必要，我們會將它們摧毀。」

針對水廠和發電廠等重要民生基礎設施攻擊可能被視為戰爭罪。

伊朗通訊社今天引述伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）官員說法報導，美國對伊朗西部城市阿瓦茲（Ahvaz）郊區的空襲造成3人喪生、多人受傷。