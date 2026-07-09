哈瑪斯退出加薩治理 學者：政治讓步不等於放棄權力

巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）於6日宣布解散統治加薩走廊近20年的行政機構，為技術官僚組成的「加薩國家行政管理委員會」（NCAG）接管鋪路，引發中東學界關注。

多名區域政治學者認為，此舉雖象徵哈瑪斯在政治層面的重大調整；然而，這並不代表哈瑪斯已放棄對加薩的實質影響力。未來能否推動和平進程，關鍵仍在解除武裝與各方政治互信。

卡達媒體「半島電視台」（Al Jazeera）引述分析指出，哈瑪斯此次宣布退出加薩日常治理，主要是希望為停滯數月的停火第二階段談判創造突破口。其駐加薩記者馬默德（Hani Mahmoud）分析，這項決定具有高度政治意義，可視為哈瑪斯向調解方及國際社會釋出的讓步訊號，藉此為技術官僚委員會進駐加薩鋪路。

「歐洲外交關係委員會」（European Council onForeign Relations）政策研究員羅瓦特（Hugh Lovatt）則分析，哈瑪斯解散加薩治理機構此舉，更像是策略性自我重新定位，希望降低國際社會對其治理角色的疑慮，以利加薩重建援助與阿拉伯國家支持，同時保留其政治及社會影響力。

然而，羅瓦特也認為，加薩真正的權力核心並非行政部門，而是掌握武力者，因此未來談判焦點勢必仍圍繞解除武裝與安全部署。

其他多名中東政治專家均指出，哈瑪斯此次交出的僅是「行政管理權」，而非軍事或政治主導權。

長期研究巴勒斯坦政治的學者卡穆特（TamerQarmout）接受沙烏地媒體「阿拉伯報」（ArabNews）訪問時表示，哈瑪斯希望透過退出行政治理，向外界展現自己並非和平進程的阻礙者，而是願意推動停火與重建。卡穆特認為，真正的問題點仍在於武裝力量，若未處理解除武裝議題，新行政架構恐難真正取得完整治理權。

任教於加薩「阿茲哈大學」（Al-Azhar University ofGaza）的巴勒斯坦政治學者阿布薩達（MkhaimarAbusada）也認為，哈瑪斯已逐漸接受未來不再直接治理加薩的可能，但並未顯示願意放棄武裝組織定位。阿布薩達指出，即使技術官僚政府成立，只要武裝力量仍獨立存在，新政府在安全、司法及行政上的權威都將受到限制。

此外，「中東日報」（Asharq AL-Awsat）報導說，美國支持成立的加薩國家行政委員會雖已表達準備接管加薩行政，但委員會主席沙阿斯（Ali Shaath）強調，要讓委員會成功運作，必須建立「一個政府、一套法律，以及一支受政府指揮的武裝力量」。這番表態反映未來治理能否成功，將取決於巴勒斯坦內部是否能完成政治整合，而非僅是行政權移交。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導也指出，加薩戰後治理問題仍是停火協議第二階段談判的主要癥結之一，因為以色列既拒絕哈瑪斯重新掌權，也拒絕由目前負責治理約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構（PA）接管。而哈瑪斯又要求，在移交任何武器之前，必須先讓巴勒斯坦建立政府。

觀察人士一致認同，哈瑪斯此次宣布退出加薩治理，是自2007年掌控加薩以來最具象徵性的政治讓步之一。但若以色列持續要求哈瑪斯全面解除武裝，而哈瑪斯仍堅持保留軍事力量的情勢來看，停火協議第二階段及加薩重建工作恐仍難以取得突破。