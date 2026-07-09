美再空襲伊朗後 波灣3國響起飛彈警報

美國對伊朗發動新一輪空襲後，波斯灣阿拉伯國家巴林、科威特及卡達今天凌晨響起飛彈警報，警告伊朗發動攻擊。

綜合美聯社和法新社報導，巴林內政部表示，巴林今天響起空襲警報。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早矢言回應美國對伊朗的空襲。

巴林內政部在社群平台X發文說：「警報已響。請公民與居民保持冷靜，前往最近的安全地點。」

法新社駐巴林首都麥納瑪（Manama）記者說，麥納瑪今天傳出爆炸聲響。

科威特軍方今天表示，科威特防空系統正在攔截「敵對飛彈和無人機攻擊」。

科威特軍方在X發文說「陸軍參謀總部指出，目前聽到的爆炸聲是防空系統攔截敵對攻擊所致」，但未說明攻擊來源。

科威特、巴林及卡達目前未通報災損消息。

伊朗昨天對巴林和科威特發動攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當時表示，在美國針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪遇襲事件對伊朗發動一波軍事打擊後，他們昨天攻擊美國在巴林與科威特的軍事據點。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和巴基斯坦雙雙呼籲「各方保持最大克制」。巴基斯坦是美伊談判的關鍵調解方。

伊朗表示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天和卡達總理通電話，「強調運用外交手段解決區域問題的重要性」。