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因為伊朗威脅？川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
舊版美國空軍一號總統專機8日停在土耳其安卡拉附近的埃蒂梅斯古特空軍基地停機坪上，準備搭載結束北約峰會行程的美國總統川普前往英國。法新社
舊版美國空軍一號總統專機8日停在土耳其安卡拉附近的埃蒂梅斯古特空軍基地停機坪上，準備搭載結束北約峰會行程的美國總統川普前往英國。法新社

美國總統川普前往土耳其安卡拉出席北約峰會時，搭乘由卡達贈送的新「空軍一號」，但8日返國時卻改搭舊版「空軍一號」先飛往英國，直到降落英國米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）後，才換回新專機返回華府，引發外界質疑是否出於安全考量。

衛報報導，川普在真實社群宣布這項安排，宣稱為了向英勇的美軍官兵致敬，將把「真正令人驚豔」的新空軍一號送往英國米登霍爾空軍基地供官兵參觀；當晚又發文附上一張官兵站在新專機前的照片，表示已與新空軍一號會合，官兵對參觀新專機感到十分興奮。

川普搭乘新空軍一號前往土耳其，也是這架飛機首次執行國際飛行任務，卻在返國時改搭舊空軍一號。有記者就在北約峰會記者會上提問，外界揣測他是否因涉及伊朗的安全疑慮，才未搭乘新空軍一號返國，並指出川普當天已兩度提到伊朗可能企圖暗殺他，而且可能成功。

川普沒有正面回應飛機相關問題，但談到伊朗可能暗殺他時表示：「我經常談這件事，因為總統的生命非常危險。」他並表示，自己是「伊朗暗殺名單上的頭號目標」。

另一名記者稍後追問為何沒有搭乘新空軍一號。川普表示，新專機將飛往歐洲多座軍事基地展示，讓官兵參觀，因此自己改以一般方式返國，並稱這架飛機「真的非常壯觀」。

不過，紐約時報報導，川普離開安卡拉時，異常迅速登上舊版空軍一號，在隨行媒體依慣例拍攝他登機前便已完成登機，機上乘客也被要求在起飛前拉下遮光板。

儘管川普否認更換專機是出於安全考量，但知情人士透露，新空軍一號仍未具備舊版空軍一號的所有功能，而川普改搭舊版空軍一號從土耳其飛往英國，是因應與伊朗重新爆發敵對行動所採取的預防性安全措施，並是在美國特勤局（Secret Service）建議下做出的決定，而非因掌握特定威脅。

特勤局拒絕對此發表評論，表示川普的貼文已說明更換飛機的原因。川普起飛後則向媒體表示，大家離開安卡拉時之所以被要求放下遮光板，可能是因為伊朗威脅，而他們「搭乘的是一架危險的飛機」。

外界普遍認為，舊版空軍一號配備可使來襲防空飛彈失去鎖定能力的系統，並可釋放誤導飛彈偏離目標的干擾絲（chaff）。目前仍不清楚，新專機是否已安裝上述全部或部分功能。

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