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停火「暫時」破局！美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

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美國發動新一波空襲 伊朗沿海多地傳爆炸聲

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導

伊朗官媒報導，美國今天對伊朗發動新一波空襲，伊朗沿海多地傳出爆炸聲。

根據法新社，官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗基希島（Kish Island）上空可聽見戰機呼嘯而過，該國港市阿巴斯（Bandar Abbas）、科納拉克（Konarak）及查巴哈（Chabahar）接連傳出爆炸聲，查巴哈部分地區失去電力。

另據路透社，伊朗官媒報導，美國今天攻擊伊朗南部，導致8名伊朗軍人喪生。

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