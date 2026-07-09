美國發動新一波空襲 伊朗沿海多地傳爆炸聲

荷莫茲海峽三艘商船日前遇襲，美國七日取消伊朗石油豁免後實施新一輪軍事打擊。彭博指美方恢復對伊朗的石油禁令後，目前約有六千三百萬桶伊朗原油卡在海上進退不得。美伊停火破局的消息也導致國際油價應聲上漲。

2026-07-09 00:00