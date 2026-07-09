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川普喊停火結束？ 美軍證實向伊朗展開新一波攻擊行動

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國中央司令部日前對伊朗發動攻勢後，8日又對伊朗展開新一波攻擊。法新社
美國中央司令部日前對伊朗發動攻勢後，8日又對伊朗展開新一波攻擊。法新社

美伊情勢再度出現變數，美國總統川普8日表示，他不確定是否還想要與伊朗達成協議，不如就讓美軍完成任務，川普更一度表示美伊之間的停火已經結束。此消息一出，美股全面重挫，原油價格也飆至近期新高。

美國中央司令部（CENTCOM）則在8日指出，在三軍總司令的指示之下，美軍向伊朗發動進ㄧ步攻擊，以削弱伊朗威脅荷莫茲海峽自由航行的能力。

美伊雖然在6月簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，為雙方達成最終協議提供60天的談判窗口，不過雙方近期再度傳出交火。針對伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船，美國中央司令部對伊朗發動新一波攻勢，使用精確導引武器打擊超過80個目標。

川普8日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會受訪時表示，美軍有很大的機會再向伊朗發動攻擊，並警告伊朗，美軍可能會在8日晚上重創伊朗；不過，川普也說，美國會看事情會怎麼發展。

美國國防部長赫塞斯表示，只要川普給出綠燈，國防部將更大更深入地打擊伊朗。

美國中央司令部在美東時間8日傍晚指出，美軍向伊朗展開新一波的攻擊行動，以打擊伊朗威脅荷莫茲海峽自由航行的能力；中央司令部指出，美國追究伊朗近期在國際水域上攻擊船隻和民間船員的責任。

川普8日也說，美軍可能重新在荷莫茲海峽實施海上封鎖，而且只針對伊朗進行封鎖。

川普在受訪時一度表示，認為美伊協議已經終結，他不想再與伊朗打交道，並批評伊朗是病態、惡毒和暴力的一群人；川普也批評伊朗方面的態度反覆，指他們明明已經達成協議，但他們又會告訴媒體另一套說詞。

川普指出，美伊可以繼續談判，但他認為是浪費時間，不過川普稍晚又表示，他不認為戰爭會再起，並表示，不管發生什麼事情，都會很快落幕。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）8日則在X平台上表示，伊朗依據諒解備忘錄的規定，有決定船隻通過荷莫茲海峽的權力，美方卻挑戰這項規定，並單方面對伊朗做出侵略性攻擊，違反了美伊之間的協議，強調伊朗將堅定維護國家利益，並行使其主權。

以色列 伊朗 美國 川普 荷莫茲海峽

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