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川普淡化美伊升溫局勢 稱衝突很快就會結束
在美伊雙方互相發動軍事打擊後，美國總統川普今天表示，他預期美伊衝突「很快」就會結束。
川普在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會會後記者會上指出：「我不認為會再次爆發。我認為這很快就會結束。他們擊中了幾艘船，因此我們對他們發動更猛烈打擊。」
此外，川普也提及：「無論發生什麼事，都會很快落幕...而且局勢只會變得更安全，包括石油安全在內。」
他還重申自己先前的說法，聲稱自己是伊朗當局的目標。他表示：「我是伊朗暗殺名單上的頭號人物。」
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