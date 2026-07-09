美恢復對伊原油封殺令 6300萬桶伊油飄海上沒人買

荷莫茲海峽三艘商船日前遇襲，美國七日取消伊朗石油豁免後實施新一輪軍事打擊。彭博指美方恢復對伊朗的石油禁令後，目前約有六千三百萬桶伊朗原油卡在海上進退不得。美伊停火破局的消息也導致國際油價應聲上漲。

根據美國財經新聞網ＣＮＢＣ報導，伊朗稍早襲擊荷莫茲海峽三艘商船，分別為一艘液化天然氣運輸船、一艘超大型油輪，以及另一艘類型不明的油輪。

美國財政部隨後撤銷允許伊朗出售石油的六十天豁免措施，原定有效期限至八月二十一日。匿名美國官員告訴ＣＮＢＣ：「伊朗只有在展現良好行為時，才能獲得好處。伊朗在海峽的行動完全令美國無法接受，也將付出代價。」

ＣＮＮ報導，美伊停火破局導致布蘭特原油價格上漲逾百分之六。國際油價此前已連續數周下跌，因外界先前認為美伊有望達成最終協議，重新開放荷莫茲海峽。目前布蘭特油價仍遠低於美伊戰爭高峰期每桶超過一百二十美元的高點，但這波漲勢可能足以重新引發對通膨的疑慮。

根據彭博依據Vortexa數據推算，目前約有六千三百萬桶伊朗原油已裝上油輪。其中一些正在運往其他地點，另一些則停泊在海上等待。這些載油船隻有的位於波斯灣，有的已航行至亞洲各地海域。多數油輪沒有標示明確目的地，有些則顯示仍可接受下單，代表這批原油目前尚未找到買主。

美國先前解除對伊朗港口的封鎖，並暫時允許伊朗出售原油，帶動伊朗原油出口與裝船量大增。如今豁免遭撤銷，這批已裝上油輪的原油恐難以找到買家，不但會讓伊朗少掉一筆急需的收入，也失去促使德黑蘭遵守協議、重新開放荷莫茲海峽的重要誘因。

知情交易商表示，伊朗國營石油公司及協助銷售原油的中間商，近幾天積極尋找買家，日本、台灣和南韓的煉油業者都曾收到報價。印度煉油業者也有意採購，但前提是美國將豁免期限延長至八月之後。

交易商指出，自豁免措施上路以來，除了中國大陸，尚未有其他亞洲煉油業者公開購買伊朗原油。不過，由於交易敏感，也不排除部分買賣未對外曝光。

伊朗原油交易仍面臨不少阻力。歐盟和英國的制裁仍未解除，使船舶保險更難安排；部分港口也可能拒絕伊朗船隊靠岸。此外，買家也擔心美國政策隨時可能改變。