美伊停火破局！川普嗆炸伊朗民用設施 「癌症就要盡早切除」

美國總統川普八日宣布，美國與伊朗之間的停火「已經結束」。美伊自六月底後再度於荷莫茲海峽交火，川普出席北大西洋公約組織土耳其峰會時痛斥德黑蘭，也使得美國重啟軍事行動，大舉攻擊伊朗的可能性升高。

ＢＢＣ報導，川普當時與北約秘書長呂特在峰會前的場邊會晤。川普被媒體問到，美伊停火是否已結束、美伊達成的諒解備忘錄是否失效。他回答：「非常有趣的問題。對我來說，我認為已經結束。」

川普痛批：「我不想再與他們（伊朗）打交道...他們是惡毒、暴力的人，若有核武，他們就會使用。」川普表示：「我們達成了協議，結果他們出去又對媒體放話，說從沒談過這件事。他們有問題。他們瘋了。」

川普還說：「我們必須除掉他們的癌症。你知道該怎麼做？癌症就要盡早切除。」被問到美伊是否會繼續談判。川普表示：「我不在乎，他們可以談，但我認為是浪費時間。他們是一群說謊的傢伙。」

川普後來在與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時，威脅要再度打擊伊朗，並鎖定關鍵民用設施如海水淡化廠，以及石油出口重要樞紐哈格島，稱最快可能八日晚間行動。他也表示，美國可能恢復對伊朗的海上封鎖。

此前，美國中央司令部七日宣布空襲伊朗，打擊超過八十個目標，以報復荷莫茲海峽日前一連串商船遇襲。福斯新聞報導，一名美國官員證實，川普出席峰會期間，召集國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯等高層官員，商討美方對策，並批准對伊朗的攻擊計畫。

Axios報導，一名美國官員表示，這場攻擊規模與火力約為六月底美軍打擊伊朗的四至五倍，當時是為了回應長榮海運「長麗輪」遇襲。一名美國官員向ＣＮＮ表示，這次行動並非對等回應，而是懲罰，「不會這麼快結束」。除了打擊行動外，美國也恢復對伊朗石油銷售的制裁。

伊朗隨後猛烈報復。伊朗革命衛隊宣稱，已發動飛彈與無人機聯合作戰，打擊位於巴林的美國第五艦隊總部，以及科威特阿里．薩勒姆空軍基地等八十五處「重要美軍軍事設施」，並擊落一架試圖干擾行動的美軍ＭＱ-9無人機。

伊朗談判代表、國會議長卡利巴夫在社群媒體Ｘ發文指出，美方違反伊朗對荷莫茲海峽的調整措施。他寫道：「霸凌與勒索的時代已經結束，這條路行不通。我們不會屈服。」

伊朗最高聯合軍事指揮機構「哈塔姆安比亞中央司令部」表示，伊朗軍方「將對美國的侵略與恐怖行動做出毀滅性回應」，「任何情況下，都不允許干涉荷莫茲海峽的事務或管理」，通過荷莫茲海峽的船隻「唯一安全通道」是伊朗指定航線。