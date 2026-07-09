川普嗆停火已告終...可能再封荷莫茲 油價大漲

美國總統川普8日宣告美伊停火已告終，並痛批伊朗領導人是「人渣」，之後又說美國當日稍後可能再度攻擊伊朗，且可能僅針對伊朗再度封鎖荷莫茲海峽。中東衝突再度升級的隱憂，推升國際油價，漲幅一度逼近8%，歐美股市應聲下挫。

川普8日在土耳其安卡拉舉行的北約峰會前，被問及停火是否已破局時回答：「這是非常有趣的問題，對我來說，我認為停戰已結束，我不想再跟伊朗打交道。」

川普加碼抨擊，「你知道誰是人渣嗎？他們（伊朗）就是人渣。他們是一群病態的人，由病態的人領導，而且他們凶殘、好鬥；如果他們有核武，一定會動用」。川普這番言論，使早已因美伊稍早的互轟而上漲的國際油價進一步攀揚。

布蘭特一度大漲7.8%至每桶79.93美元。歐美股同步挫低，美股道瓊指數早盤一度跌逾600點，歐洲主要股市也挫跌逾1%。

川普還說，他不會阻止談判人員繼續互動，儘管他對採用談判這種手段並不樂觀，「他們（談判人員）可以談，不過我想他們只是在浪費時間」。

川普也將砲口指向北約盟國西班牙。他已下令財長貝森特切斷與西班牙一切貿易往來，並稱西班牙是北約中的「糟糕夥伴」。

川普對坐他身旁的呂特說：「西班牙什麼都不同意，你們不該遷就他們。」他還轉頭對貝森特說，「我不想和他們進行任何貿易，明白嗎？」貝森特回答：「沒問題，總統先生。」

川普並非首次對西班牙表達不滿，因該國不僅未同意北約將國防支出占國內生產毛額（GDP）比率提高至5%新目標，更拒絕同意美國利用其領空或境內基地進行對伊朗戰爭。

路透報導，西班牙首相辦公室就川普下令斷絕貿易往來一事發表聲明，表示西班牙已對這類言論司空見慣。